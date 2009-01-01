В Макеевке "командиры" унижают и избивают рядовых, затравленные боевики бегут с передовой

В 11-м полку возросло число неуставных взаимоотношений и вымогательство.
Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, это выражается в физическом и психологическом истощении, унижении личного достоинства со стороны командиров и должностных лиц.
А увеличение количества проявлений неуставных взаимоотношений и вымогательство в 11-м отдельном мотострелковом полку (Макеевка) 1 АК приводят к росту количества случаев дезертирства и самовольного оставления места несения службы, прежде всего на передовых позициях.
Ранее "Главред" сообщал, что служащие в 9-м полку "армии ДНР" "морпехи" жаловались на командование: бьют и отнимают зарплату.