В Макеевке "командиры" унижают и избивают рядовых, затравленные боевики бегут с передовой

В 11-м полку возросло число неуставных взаимоотношений и вымогательство.

Боевик ДНР, иллюстрация gorlovka.ua

Уровень исполнительской дисциплины в соединениях и частяхостается на низком уровне.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, это выражается в физическом и психологическом истощении, унижении личного достоинства со стороны командиров и должностных лиц.

А увеличение количества проявлений неуставных взаимоотношений и вымогательство в 11-м отдельном мотострелковом полку (Макеевка) 1 АК приводят к росту количества случаев дезертирства и самовольного оставления места несения службы, прежде всего на передовых позициях.

Ранее "Главред" сообщал, что служащие в 9-м полку "армии ДНР" "морпехи" жаловались на командование: бьют и отнимают зарплату.