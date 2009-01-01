Сегодня, 14:22 RSS

В Макеевке "командиры" унижают и избивают рядовых, затравленные боевики бегут с передовой

Сегодня, 12:59

В 11-м полку возросло число неуставных взаимоотношений и вымогательство.

Горловка, блокпост 15
Боевик ДНР, иллюстрация gorlovka.ua
Уровень исполнительской дисциплины в соединениях и частях 1-го "армейского корпуса" ДНР остается на низком уровне.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, это выражается в физическом и психологическом истощении, унижении личного достоинства со стороны командиров и должностных лиц.

А увеличение количества проявлений неуставных взаимоотношений и вымогательство в 11-м отдельном мотострелковом полку (Макеевка) 1 АК приводят к росту количества случаев дезертирства и самовольного оставления места несения службы, прежде всего на передовых позициях.

Ранее "Главред" сообщал, что служащие в 9-м полку "армии ДНР" "морпехи" жаловались на командование: бьют и отнимают зарплату.

 

Теги:  
ГУР, разведка, Макеевка, 11полк, 1АК, дезертиры, вымогательство, издевательства
ПО МАТЕРИАЛАМ: