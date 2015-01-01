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В Макеевке на Рождество боевики ДНР десятками разбегались из "полка"

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Комиссия расследует расстрел командиром подчиненного.

Боевик, Новороссия, собака
Боевик, иллюстрация newstes.ru
В соединениях и частях 1-го и 2-го "армейских корпусов" ДНР и ЛНР увеличивается количество случаев дезертирства и самовольного оставления военнослужащими места службы.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, 9 января во время внезапной проверки комиссией 1 АК подразделений 11-го "отдельного мотострелкового полка", дислоцированного в  Макеевке, с целью выяснения обстоятельств расстрела командиром отделения подчиненного 8 января, было обнаружено до 30 случаев самовольного оставления воинской части в дополнение к тем, что официально считались.

Чтобы оправдаться, командование полка пыталось убедить членов комиссии, что военнослужащие самовольно покинули подразделения после указанного инцидента.

Ранее "Главред" сообщал, что 8 января командир отделения 3-го стрелкового батальона 11-го полка ДНР Валерий Рыбаков расстрелял из крупнокалиберного пулемета подчиненного за отказ выполнить приказ.

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ГУР, разведка, 11полк, Макеевка, бегство, дезертиры, комиссия
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