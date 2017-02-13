Меджлис и ВСУ назвали свои версии конфликта с "захватом" военной базы у границы Крыма

Батальйону им. Номана Челебиджихана должны присвоить номер военной части, но пока этого не произошло.

База батальона "Аскер", иллюстрация twitter.com/irrnews

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Лидеры Меджлиса крымскотатарского народа и оперативное командования (ОК) ВСУ "Юг" прокомментировали ситуацию на КПВВ Чонгар,

По словам пресс-офицера Игоря Бирюкова, вооруженные люди, прибывшие на позиции украинских военнослужащих вблизи границы с оккупированным Крымом, назвались представителями крымскотатарского батальона "Аскер", пишет 112-Украина.

"Они представились командованием части, что они входят в общественную организацию "Аскер". Но тот арсенал вооружения, который у них был в то время, очень оснащены были вооружением и боеприпасами, которые были у них изъяты. Сейчас идет учет этого вооружения", — уточнил Бирюков

Он также рассказал, что атака совершалась "из стрелкового оружия, и средства передвижения были бронированные, также были взрывоопасные предметы".— подчеркнул он.

По его словам, попытки нападения со стороны вооруженной группы не было, больше это выглядело как демонстрация силы.

Бирюков также уточнил, что в результате захвата базы крымскотатарского батальона никто не пострадал.

Он также отметил, что сейчас на месте инцидента работают сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

В свою очередь, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице Facebook написал, что в ночь с 12 на 13 февраля 2017 года на Чонгаре случился инцидент между военнослужащими ВС Украины и членами общественной организации "Аскер".

"Началом инцидента стало немотивированное и силовое занятие военнослужащими обустроенной общественной организацией "Аскер" территории, на которой базируются бойцы формируемого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана", — сообщил он.

"В ходе инцидента военнослужащими ВС Украины были повреждены отдельные сооружения и имущество общественной организации "Аскер", предпринимались попытки применения физической силы к членам организации "Аскер", — добавил Чубаров.

По его словам, в настоящее время на месте инцидента работают представители Национальной полиции и СБУ.

Там же находятся представитель Меджлиса крымскотарского народа в Херсонской области Абмеджит Сулейманов и координатор акции "Гражданская блокада "Крыма" Ленур Ислямов.

Между тем Ислямов сообщил "Украинской правде", что военные проводили учения в непосредственной близости от места нахождения организации "Аскер", которая не была предупреждены о намерениях армии.

"Никто в известность "Аскер" не поставил. Они увидели, что возле них, в непосредственной близости, люди в балаклавах что-то делают. Возник словесный конфликт, который в итоге закончился порчей имущества "Аскера", — сообщил Ислямов.

По информации издания, батальйону им. Номана Челебиджихана должны присвоить номер военной части, но пока этого не произошло.

Ранее в оперативном командовании "Юг" сообщили, что на подразделения, выполняющие боевые задачи в Херсонской области на границе с Крымом, пытались совершить атаку представители незаконного вооруженного формирования.

"Подразделение, входящее в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполняющее боевые задачи в Херсонской области, на границе с Крымом, обустраивали по приказу командира боевые позиции. Во время осуществления необходимого перечня работ, на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования", — говорилось в сообщении военных.

видео: 112 Украина