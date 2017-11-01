В Меджлисе объяснили, как автономия крымских татар поможет Украине вернуть Крым

Право на самоопределение — неотъемлемое право любого народа, отметил Умеров.

Надпись в Крыму, иллюстрация Reuters

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народасчитает, что официальное признание Украиной автономии крымских татар в Крыму предоставит дополнительные аргументы для возвращения

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

В то же время собеседник подчеркнул, что "право на самоопределение — неотъемлемое право любого народа".

"В Крыму должна быть как минимум крымскотатарская автономия", — отметил замглавы органа и добавил, что "нужно принять закон о статусе крымскотатарского народа как коренного народа Украины".

По его словам, в случае принятия соответствующей поправки к Конституции, это даст нашей стране дополнительные аргументы в борьбе за возвращение оккупированного полуострова.

"Можно будет говорить, что мы готовы решать проблемы коренного народа, мы готовы решить вопрос о реализации права на самоопределение, мы готовы и будем решать их проблемы, связанные с ассимиляцией и так далее", — объяснил политик.

Ранее Ильми Умеров говорил, что Украине необходимо бороться за свою территорию, в аннексированном Крыму как такового украинского населения нет, но нынешняя демографическая ситуация на полуострове сложилась насильно.