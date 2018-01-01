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В МИД назвали число украинских политических заключенных в России

Сегодня, 18:17

В МИД потребовалим от РФ освободить украинских пленников.

МИД, МЗС, табличка
МИД требует от РФ освободить пленников ZN.UA
Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации освободить 64 украинских политических заключенных, находящихся в тюрьмах России и оккупированного Крыма, сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"По меньшей мере, 24 украинца являются политическими заключенными в РФ, более 40 — в оккупированном Крыму. В очередной раз требуем от РФ освободить пленников", — написала она в микроблоге Twitter.

Напомним, в начале мая 2018 года российские власти провели задержания крымских татар в Крыму. В частности, были задержаны родственники политзаключенного Нури Примова, который отбывает срок по сфабрикованному обвинению в участии в террористической организации. Реагируя на такие действия, МИД Украины выразил протест и заявил о намерении обратиться в международные суды.

Напомним, ранее Павел Климкин назвал число политзаключенных украинцев в Крыму и России.

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Теги:  
МИД, Россия, Украина, политзаключенные
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