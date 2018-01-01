В МИД назвали число украинских политических заключенных в России

В МИД потребовалим от РФ освободить украинских пленников.

МИД требует от РФ освободить пленников ZN.UA

Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации освободить 64 украинских политических заключенных, находящихся в тюрьмах России и оккупированного Крыма, сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"По меньшей мере, 24 украинца являются политическими заключенными в РФ, более 40 — в оккупированном Крыму. В очередной раз требуем от РФ освободить пленников", — написала она в микроблоге Twitter.

Напомним, в начале мая 2018 года российские власти провели задержания крымских татар в Крыму. В частности, были задержаны родственники политзаключенного Нури Примова, который отбывает срок по сфабрикованному обвинению в участии в террористической организации. Реагируя на такие действия, МИД Украины выразил протест и заявил о намерении обратиться в международные суды.

Напомним, ранее Павел Климкин назвал число политзаключенных украинцев в Крыму и России.

Читайте наши новости в Facebook