В МИДе назвали количество жертв "беспринципной" войны Кремля против Украины

Государство-агрессор захватило 7,2% нашей территории, отметили в украинском министерстве.
Об этом говорится в заявлении украинского Министерства иностранных дел (МИД).
В то же время в ведомстве уточнили, что Кремль ведет "беспринципную" войну.
"… государство-агрессор захватило 7,2% территории Украины, где в оккупации и бесконечном терроре живут миллионы граждан страны", — отметили в МИДе.
По его данным, неподконтрольным нашим властям остается участок украинско-российской госграницы протяженностью 409,7 км, через который РФ постоянно направляет новых наемников, оружие и боеприпасы.
Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.