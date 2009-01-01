В МИДе назвали количество жертв "беспринципной" войны Кремля против Украины

Государство-агрессор захватило 7,2% нашей территории, отметили в украинском министерстве.

МИД Украины ZN.UA

С начала вооруженной(20 февраля 2014-го) погибли более 9,8 тыс. человек, около 23 тыс. были ранены и почти 1 млн 800 тыс. — стали вынужденными переселенцами.

Об этом говорится в заявлении украинского Министерства иностранных дел (МИД).

В то же время в ведомстве уточнили, что Кремль ведет "беспринципную" войну.

"… государство-агрессор захватило 7,2% территории Украины, где в оккупации и бесконечном терроре живут миллионы граждан страны", — отметили в МИДе.

По его данным, неподконтрольным нашим властям остается участок украинско-российской госграницы протяженностью 409,7 км, через который РФ постоянно направляет новых наемников, оружие и боеприпасы.

Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.