В МИД обвинили российских оккупантов в новой волне политических репрессий в Крыму

За последний месяц в Крыму было вынесено как минимум 5 политически мотивированных приговоров.

В МИД обвинили российских оккупантов ru.krymr.com

оккупированном Россией Крыму началась новая волна политических репрессий, а российские оккупационные власти продолжают дискриминацию по национальному и религиозному признакам.

Об этом говорится в заявлении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест и возмущение в связи с очередной волной политических репрессий и нарушений прав человека со стороны Кремля в отношении граждан Украины", — заявили дипломаты.

В частности, говорится, что "российские оккупационные власти продолжают дискриминацию по национальному и религиозному признакам в оккупированной Автономной Республике Крым и г. Севастополь, преследуя этнических украинцев и крымских татар".

По данным МИД, за последний месяц было вынесено как минимум 5 политически мотивированных приговоров, связанных с лишением свободы, 7 человек были арестованы или оштрафованы. Только за прошлую неделю произошло не менее 3 обысков в домах крымских татар.

"Апробированные практикой НКВД циничные массовые обыски, а также серия задержаний тех, кто выступил в поддержку арестованного за пикет 76-летнего Сервера Караметова, является свидетельством продолжения дерзкого наступления кремлевского режима против всех несогласных с оккупацией", — отмечают дипломаты.

При этом сказано, что, несмотря на многочисленные призывы Украины и международного сообщества с требованием немедленно освободить всех незаконно удерживаемых и осужденных украинцев, российское руководство продолжает позорную практику использования граждан Украины в качестве заложников своей агрессивной политики против нашего государства, выдвигая им сфабрикованы обвинения.

"Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с ухудшением состояния здоровья незаконно осужденного на территории России гражданина Украины Руслана Зейтуллаева, который 27 июля 2017 года в знак протеста против российского правового беспредела начал очередную голодовку в связи с его безосновательным осуждением к 15 годам лишения свободы. Требуем от российской стороны безотлагательно разрешить обследование Руслана Зейтуллаева украинскими врачами", — заявили в МИД.

"Украина требует от Российской Федерации немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении наших соотечественников", — говорится в заявлении.

Напомним, 8 августа российские полицейские задержали 76-летнего крымскотатарского активиста Сервера Караметова, который вышел на акцию протеста к Верховному суду Крыма в оккупированном Симферополе.

Активист требовал у здания суда, где проходит заседание в отношении Ахтема Чийгоза, чтобы оккупанты немедленно отпустили незаконно задержанного. Караметов держал плакат с надписью: "Путин и (Аксенов), наши дети (Ахтем Чийгоз) не террорист! Довольно обвинять крымских татар".

В отношении Караметова составили два административных протокола — за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов" и за "сопротивление сотрудникам полиции".

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя приговорил Караметова к штрафу в 10 тыс. рублей и 10 суткам административного ареста.

11 августа 2017 года в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Караметова. Решение предыдущей судебной инстанции оставили в силе.

Сегодня, 14 августа, в Симферополе четверо пожилых мужчин вышли на одиночный пикет в поддержку арестованного Сервера Караметова с плакатами: "Путин, наши дети не террористы и не экстремисты", один из них был задержан. Позже стало известно, что в Симферополе задержали и отвезли в Железнодорожный райотдел полиции еще не менее четырех человек, вышедших на одиночные пикеты в поддержку Караметова: Ярикула Давлатова, Александра Дьячкова, Сейтумера Сейтумерова и Селима Тейфукова.

По информации адвоката Заира Смедляева, были задержаны 8 активистов, среди них правозащитница Лили Гемеджи.