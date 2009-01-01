В МИД объяснили, почему московские полицейские задержали украинского журналиста Цимбалюка

К украинцам не предъявили претензий, сказал Кирилич.

Роман Цимбалюк Скриншот

Московская полиция объяснила задержание корреспондента УНИАН в Россиии оператора телеканала "1+1" Никиты Бородина тем, что хотела выяснить их персоны.

Об этом начальник консульского Управления обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич рассказал в комментарии УНИАН.

В то же время он почеркнул, что правоохранители не предъявили претензий к украинцам.

"Полиция объяснила, что задержала Цимбалюка и его оператора из-за необходимости выяснить обстоятельства и персоны тех, кого она задержала", — отметил собеседник агентства.

Напомним, 21 марта в Москве полиция задержала Романа Цимбалюка, Никиту Бородина, а также аспиранта Московского государственного университета, который из окна общежития размахивал самодельным флагом Украины. Позже силовики отпустили журналиста и оператора.