В МИД предупредили Варшаву о недружественном шаге из-за нового польского паспорта

Посол Польши Ян Пекло был вызван в МИД Украины.

В МИД предупредили Варшаву о недружественном шаге finanso.net

Послу Республики Польша в Украине Яну Пекло в МИД Украины была вручена нота в связи с намерением польской стороны разместить на страницах нового паспорта Польши изображения польских военных захоронений на территории Лычаковского кладбища во Львове

Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Вызванному в МИД послу Республики Польша в Украине Яну Пекло была вручена нота, в которой выражается решительный протест относительно намерений Министерства внутренних дел и администрации Польши разместить на страницах нового паспорта Польши изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище в городе Львов", — говорится в комментарии МИД.

В ведомстве заявили, что Украина рассматривает такие намерения "как недружественный шаг, который негативно влияет на развитие стратегического украинского-польского партнерства".

"Оценка исторических событий — дело историков. Украина выступает против политизации отдельных исторических фактов, которая навредила бы развитию взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", — отмечается в комментарии.

Напомним, ранее в Польше обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой войны.