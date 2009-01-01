В МИД предупредили Варшаву о недружественном шаге из-за нового польского паспорта

Посол Польши Ян Пекло был вызван в МИД Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
"Вызванному в МИД послу Республики Польша в Украине Яну Пекло была вручена нота, в которой выражается решительный протест относительно намерений Министерства внутренних дел и администрации Польши разместить на страницах нового паспорта Польши изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище в городе Львов", — говорится в комментарии МИД.
В ведомстве заявили, что Украина рассматривает такие намерения "как недружественный шаг, который негативно влияет на развитие стратегического украинского-польского партнерства".
"Оценка исторических событий — дело историков. Украина выступает против политизации отдельных исторических фактов, которая навредила бы развитию взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", — отмечается в комментарии.
Напомним, ранее в Польше обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой войны.