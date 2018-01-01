Сегодня, 13:22 RSS

В МИД резко высказались по "Минску": России нужна война в Украине

Сегодня, 11:37

Россия не заинтересована в мире на Донбассе.

Донбасс, россияне, флаг, БМП
Российские наемники на "Донбассе, иллюстрация.
В Министерстве иностранных дел напомнили, что сегодня, 12 февраля, годовщина принятия Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, которые Россия уже третий год продолжает игнорировать, так как ей нужна война в Украине.

Об этом написала спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.

"12 февраля 2015 года принят Комплекс мер по имплементации Минских соглашений (от 2014 года). Ни один пункт РФ не выполнила. России нужна война и дестабилизация Украины", – говорится в сообщении.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что между нашей страной и Российской Федерацией существуют фундаментальные разногласия по выполнению Минских соглашений по Донбассу.

Читайте также по теме: Что стоит за "предложением" Трампа о переносе переговоров по Донбассу.

 

 
Теги:  
Беца, МИД, Минск, Россия, война, Украина
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...