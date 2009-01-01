В МинАТО объяснили, как Россия проводит в Украине "тайные операции"

Главным признаком тайных операций есть намерение страны, которые проводит, повлиять на политическую, экономическую или военную ситуацию.

Россия проводит в Украине "тайные операции" mir24.net

Россия проводит в Украине "тайные операции" невоенного характера.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"Одними из видов реализации средств невоенного характера являются так называемые "тайные операции". Главным признаком тайных операций есть намерение страны, которые проводит, повлиять на политическую, экономическую или военную ситуацию таким образом, чтобы ее роль в этом не была очевидной. То есть, в нашем случае, уровень и качество проведения упомянутых операций должно обеспечить высокий уровень "правдоподобного отрицания" со стороны РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре накрыли хакеров, которых координировали из России.