В Минобороны назвали число погибших и раненых силовиков, опубликована карта зоны АТО

За прошедшие сутки вновь возросла интенсивность боевых действий.

В Минобороны назвали число погибших силовиков в зоне АТО nv.ua

На Донбассе за минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военных погибли, еще 16 получили ранения и травмы.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Он отметил, что за прошедшие сутки вновь возросла интенсивность боевых действий. Участились случаи применения бандформированиями тяжелого вооружения. Так, вчера треть всех случаев нарушения тишины врагом пришлась на запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение, тогда как сутками ранее этот показатель составлял четверть от всех обстрелов позиций сил АТО. Также впервые на этой неделе силы оккупанта применили реактивную артиллерию против украинских защитников.

На Луганском направлении главной "горячей точкой" направления остается село Крымское Новоайдарского района. С двух часов ночи до рассвета боевики провели там два массированных артиллерийско-минометных обстрела, каждый из которых — продолжительностью 2 часа. Наравне со ствольной артиллерией, враг применил реактивные артиллерийские установки "Град". 120 реактивных снарядов, 70 снарядов к пушкам 152-го калибра, а также более 120 мин — столько боеприпасов, завезенных с российских военных складов, силы оккупанта выпустили на позиции сил АТО в Крымском.

Враг достал из артиллерии и наш тыловой район — село Смоляниново, что за почти 20 километров от линии соприкосновения — туда прилетело 15 снарядов, выпущенных боевиками. Установлено, что тяжелые орудия и ракетные системы залпового огня, использованные в ходе вчерашних актов агрессии, враг держит вблизи оккупированного поселка Сентяновка (прежнее название — Фрунзе).

Вчера в Попаснянском районе случаи нарушения режима перемирия носили эпизодический характер и были непродолжительными — по 20 минут в среднем. Тяжелого вооружения противник на этих рубежах не применял. Эпицентр боевых действий на этом участке фронта сместился с Троицкого (где вчера было совершенно спокойно), к Новоалександровке, где противник широко применял легкое вооружение, в том числе и снайперские винтовки.

В Станице Луганской противник открывал огонь уже после заката — из гранатометов и стрелкового оружия.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении противник совершил 16 обстрелов, четверть которых — из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении на Светлодарской дуге боевики активизировались уже утром и до самой полуночи с периодичностью в два-3 часа обстреливали позиции сил АТО из вооружения БМП и другого легкого вооружения. Эпизодически там незаконные вооруженные формирования применяли минометы.

На Горловском периметре противник тяжелого вооружения не применял. Каждый из эпизодов нарушения тишины оккупантом длился от 30 минут до часа. Подавляющее большинство обстрелов на этом участке фронта пришлось на Зайцево.

Интенсивными стали вражеские обстрелы сил АТО в Авдеевке и ее окрестностях. Боевики активизировались в промзоне около 10 утра. После многочасовых перестрелок, одного танкового и целого ряда минометных обстрелов боевые действия вблизи Авдеевки прекратились незадолго до полуночи.

В соседнем с Донецким аэропортом Невельском сразу после полуночи враг провел короткий минометный обстрел. В непосредственной близости с самым аэродромом утром и перед закатом солнца противник открывал огонь из легкого вооружения в направлении наших позиций.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 35 вражеских обстрелов, в том числе 13 — из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении в Марьинском районе — снова неспокойно. Здесь после полуночи боевики открывали огонь из танков и минометов, днем придерживались образцовой тишины, но уже под вечер возобновили свою боевую активность, проведя четыре обстрела, во время трех из которых использовали минометы. Каждый из случаев нарушения перемирия противником в этом районе продолжался не менее часа.

В Волновахском районе состоялось 3 обстрела — после 16 часов в Новотроицком боевики открывали огонь из снайперского оружия, в Новогригорьевке — из вооружения БМП. В Николаевке, что между Новотроицким и Богдановкой, враг поздно вечером провел короткий минометный обстрел.

На юге области ситуация сохраняется неспокойной. Противник продолжает агрессивные действия на участке фронта Павлополь — Широкино и регулярно применяет тяжелое вооружение и бронетехнику.

В частности, наиболее активно минометы оккупант применял в Водяном и Гнутово, где, кроме этого, провел еще по одному артиллерийскому обстрелу наших позиций.

Именно на это направление бессменно приходится львиная доля всех случаев нарушения перемирия врагом в районе проведения АТО. Так за минувшие сутки здесь противник совершил 56 обстрелов, 21 из них — из тяжелого вооружения.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики 49 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции, ранения получили четверо украинских военных, еще пятеро травмированы.