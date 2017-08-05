В Минобороны назвали число раненых силовиков, опубликована карта зоны АТО

В районе Авдеевки враг днем провел 2 вооруженные провокации, а с наступлением темноты увеличил интенсивность обстрелов.

Боевики на Донбассе warfiles.ru

На Донбассе вчера в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 3 военнослужащих получили ранения.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает mediarnbo.org.

На Луганском направлении вчера противник нарушил режим тишины 15 раз. Из них 10 в Новоалександровке, что в районе Попасной. Огонь здесь боевики открывали круглосуточно, проводя обстрелы из легкого вооружения, каждый из которых был продолжительностью от 10 до 40 минут.

На остальной линии фронта противник был менее активным. Так, дважды бандформирования нарушили перемирие вблизи Станицы Луганской (один раз с применением миномета), и по одному разу — в Крымском, Катериновке и Новозвановке.

На Донецком направлении враг так же провел 15 обстрелов украинских позиций. Впрочем уровень интенсивности боевых действий на этом отрезке фронта был выше. Так, вечером, после 20 часов, оккупант активизировался в районе Зайцево и проводил обстрелы тамошних наших позиций до самого конца суток. При этом активно применял вооружение БМП.

В районе Авдеевки враг днем провел 2 вооруженные провокации, а с наступлением темноты увеличил интенсивность и продолжительность обстрелов, отдавая предпочтение станковым противотанковым гранатометам. Не обошлось и без тяжелого вооружения — в самой Авдеевке бандформирования после 21 часа выпустили 6 мин. Так же минометы враг применил и вблизи Донецкого аэропорта, выпустив 12 мин на позиции украинских защитников в Песках. Это случилось в полдень. Также единожды, уже поздно вечером, боевики обстреляли из гранатометов наши позиции в Невельском, что по соседству с аэропортом.

Вблизи Светлодарска также не обошлось без нарушения со стороны противника. В Луганском около 23 часов боевики открыли огонь из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов. Обстрел продолжался до самой полуночи.

На Мариупольском направлении традиционно большинство вражеских обстрелов пришлись на юг. Так, враг проявлял активность в Чермалыке, Лебединском, Водяном и Широкино. При этом в Чермалыке и Водяном боевики выпустили по 3 мины. Также нарушения режима тишины со стороны оккупанта были вчера зафиксированы в Марьинке и Богдановке. Тяжелого вооружения на этих рубежах силы оккупанта не применяли.

Всего же за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 8 вражеских обстрелов.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе дневная интенсивность обстрелов позиций сил АТО со стороны российско-оккупационных группировок и продолжает оставаться без принципиальных изменений.