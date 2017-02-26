В Минобороны назвали количество раненых силовиков на Донбассе

На Донецком направлении рано утром боевики открыли огонь из танков по позициям сил АТО в Песках.

Вражеская бронетехника на Донбассе vk.com/club80800604

На Донбассе за минувшие сутки следствие боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 4 военнослужащих получили ранения.

Такую информацию сообщил сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На Луганском направлении враг нарушил режим тишины в Троицком, в районе Бахмутской трассы и в Станице Луганской. Минометы враг применял в Попаснянском районе и в Новотошковском. Все пять вчерашних обстрелов наших позиций на Луганском направлении произошли во вторую половину дня и были непродолжительными.

На Донецком направлении рано утром боевики открыли огонь из танков по позициям сил АТО в Песках. Следующий эпизод боевой активности противника в районе Донецкого аэропорта состоялся уже после захода солнца — но тогда тяжелого вооружения противник уже не применял.

Также с самого утра начались минометные обстрелы Авдеевской промзоны со стороны сил оккупанта. С эпизодическими перерывами бандформирования открывали огонь в сторону защитников Авдеевки до 20 часов. Наряду с тяжелым вооружением, в частности с минометами и танками, боевики широко применяли легкое вооружение.

На левом фланге Авдеевки, в Каменке, противник был активным только утром, когда выпустил более 20 минометных и 5 танковых снарядов.

Эпизодические обстрелы украинских позиций состоялись на Светлодарской дуге, а также на горловском периметре — в Зайцево, Кирово и Верхнеторецком. Наиболее длительные из них произошли именно в Верхнеторецком, где каждый из двух сеансов боевой активности врага продолжался более часа. Тяжелого вооружения, впрочем, враг на этих рубежах не применял.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 23 вражеских обстрела, в том числе 10 — из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении вчера боевые действия велись исключительно на участке фронта Чермалык — Широкино. Враг нарушал режим тишины на этих рубежах круглосуточно. Наиболее неспокойно было в Гнутово, где с 12 до 14 часов боевики провели массированный минометный обстрел, а также активно открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия. После обеда в Водяном бандформирования обстреляли позиции сил АТО из танков, размещенных в соседнем селе Ужовка. Также один вражеский минометный обстрел зафиксирован в Чермалыке.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошел 21 вражеский обстрел, в том числе 3 — из тяжелого вооружения.

Напомним, 25 февраля, российско-террористические войска продолжили обстрелы наших позиций в зоне АТО. За день зафиксировано 32 обстрела.