В Минобороны назвали потери украинских военных в зоне АТО

На Донецком направлении около половины всей активности противника пришлось вчера на Авдеевскую промзону.

Названы потери украинских военных ru.unm.org.ua

В результате сегодняшнего вражеского обстрела и попытки штурма позиций сил антитеррористической операции вблизи Авдеевской промзоны погибли трое украинских военнослужащих, еще один ранен.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает УНИАН.

"К сожалению, по состоянию на эту минуту имеем подтвержденную информацию о трех погибших воинах и одном раненном", — сказал Мотузяник.

По его словам, сейчас ситуация в Авдеевский промзоне продолжает оставаться напряженной: противник обстреливает украинские позиции из всего имеющегося оружия, но повторно не штурмует.

Как отметил Мотузяник, сегодняшняя провокация в Авдеевке со стороны боевиков имела целью обвинить украинскую сторону в несоблюдении договоренностей о прекращении огня.

"Украинские войска сейчас находятся в состоянии повышенной боеготовности по всей линии соприкосновения", — подчеркнул представитель Минобороны.

Кроме того, за прошедшие сутки yа Луганском направлении вчера больше всего досталось Крымскому. Во время 2 артобстрелов со стороны противника по нашим позициям было выпущено 50 снарядов. Это было поздно вечером.

Также между 15 и 20 часами ряд вражеских провокаций произошел в Попаснянском районе. На участке фронта от российской границы до Трехизбенки боевые действия вчера не велись.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 6 вражеских обстрелов, в том числе 2 — из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении около половины всей активности противника пришлось вчера на Авдеевскую промзону. Изредка противник применял тяжелое вооружение, украинские войска вели огонь в ответ.

На Светлодарской дуге произошло 2 минометных обстрела. Также по одной вражеской провокации зафиксировано в Зайцево, Верхнеторецком и Каменке. В Донецком аэропорту вчера было тихо.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 11 вражеских обстрелов, в том числе 3 — из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении обстановка сложная. Противник целыми батареями применяет тяжелое вооружение. Впервые за много недель наши позиции между Новотроицким и Докучаевском были обстреляны из минометов. Также несколько десятков мин прилетело в сторону Красногоровки со стороны Донецка. Однако свои основные усилия противник сосредоточил на приморских рубежах. В частности, в Водяном в течение полутора часов оккупанты выпустили по нашим позициям более 180 122-мм снарядов, причем стрельба велась не из одного места, а с 2 (Заиченко и Саханка). На соседних рубежах обороны — Павлополе, Гнутово, Талаковке, Лебединском, Широкино — ситуация аналогичная. Кроме артиллерии, минометов и легкого вооружения, оккупанты бросили в бой бронетехнику.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 38 вражеских обстрелов, в том числе 14 — из тяжелого вооружения.

За минувшие сутки в результате боевых действий 2 военнослужащих получили ранения. Это произошло в результате вражеских обстрелов в Каменке (Донецкое направление) и Широкино.

Напомним, ранее сообщалось, что у боевиков не заладились атаки, к Авдеевке перебросили банду "Моторолы".