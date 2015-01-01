В Минобороны назвали потери украинских военных за год

По словам Муженко, с начала проведения АТО погибли 3 064 чел от всех силовых структур", из которых 2 636 — военные ВСУ.

УНИАН

Об этом говорится в ответе управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины на запрос ВВС Украина.

"Количество потерь в 2016 году: боевых — 211, небоевых — 256", — отмечается в сообщении.

В управлении также рассказали о потерях техники: "В течение 2016 года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники ВСУ составляют более 100 единиц".

За год контракты на службу в украинской армии подписали около 7,5 тысяч человек.

Напомним, 6 декабря начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко назвал последние данные о потерях, которые понесли военные и другие украинские силовики за все время боевых действий на востоке страны.

По словам Муженко, с начала проведения операции погибли 3 064 человек "от всех силовых структур", из которых 2 636 — военнослужащие вооруженных сил Украины, причем "из этого числа 2 148 — это боевые потери". Ранения получили 10 753 силовика, из них 8 897 — военные.

По данным ООН на сентябрь 2016 года, всего во время конфликта на востоке Украины погибли 9 640 человек, включая мирных жителей, более 22 тысяч были ранены.

Датой официального начала военной операции на востоке Украины украинские СМИ считают 7 апреля 2014 года, когда исполнявший обязанности президента Александр Турчинов объявил о начале действий против людей, захвативших областные администрации в Донецке и Луганске. Самые большие потери украинская армия понесла под Иловайском в конце лета и начале осени 2014 года.