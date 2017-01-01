В Минобороны назвали шаги в ответ на планы России продолжать милитаризацию

Украина будет уделять первоочередное внимание укреплению границ государства.

Украина будет укреплять границу с РФ ua-01.com

Украина будет укреплять границы и наращивать оперативные способности армии в ответ на намерение России развивать вблизи них военную инфраструктуру

Об этом говорится в комментарии оборонного ведомства по поводу заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что развитие военной инфраструктуры, в том числе вблизи границ с Украиной, станет приоритетом для армии России.

"Украина, безусловно, будет уделять первоочередное внимание укреплению границ государства", — говорится в сообщении начальника управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины полковника Алексея Чернобая.

По его словам, "учитывая, что сейчас более 400 км границы остаются не контролируемыми властью Украины, одной из главных задач, которую необходимо решить, является развертывание международной миротворческой миссии ООН, которая взяла бы под контроль неконтролируемый участок границы и сделала бы невозможными поставки вооружения и военной техники незаконным вооруженным формированиям, а в дальнейшем передала этот участок под контроль Государственной пограничной службе Украины", сообщает УНИАН.

Как сказал Чернобай, Вооруженные силы Украины будут и в дальнейшем наращивать и совершенствовать свои оперативные возможности для обеспечения территориальной целостности страны.

Напомним, ранее в США рассказали о главных целях Кремля.