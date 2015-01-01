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В Минобороны раскрыли значение высот, занятых военными на Светлодарской дуге

Сегодня, 21:25

Группировка противника — "живой организм", он движется, отметил Полторак.

Силовики,
Силовики на Донбассе, иллюстрация ZN.UA
Министр обороны Степан Полторак заявил, что силы АТО при контратаке в районе Светлодарской дуги заняли важные высоты, что дает возможность уменьшить количество вражеских обстрелов на указанном направлении, риски обхода подразделений и захвата объектов в "серой зоне".

Об этом он рассказал в интервью "5 каналу", пишет УНИАН.

В то же время собеседник подчеркнул, что там украинские военнослужащие "профессионально выполнили задачи, которые были поставлены перед ними".

"… та группировка войск, которая находится в Донецке и Луганске, — она не стоит на месте, это "живой организм", он движется, особенно используя так называемую "серую зону" и пробуя делать таким образом, чтобы высоты, очень важные объекты занять", — отметил чиновник.

По словам главы Минобороны, Светлодарская дуга — это один из примеров, когда Вооруженные Силы Украины были вынуждены реагировать на движение террористических группировок вперед на занятие ими важных высот.

Ранее сообщалось, что поселок Новолуганское Донецкой области ("серая зона", находится в районе Светлодарской дуги) перешел под контроль наших военных. Узнать больше об инциденте можно здесь

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Донбасс, боевики, Полторак, Светлодарская дуга, Минобороны
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