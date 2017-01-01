В Минобороны ответили на обвинение в причастности Украины к нападению на базы РФ в Сирии

Информатака РФ направлена на прикрытие действий в Крыму и на Донбассе.

В Минобороны ответили на обвинения РФ novostimira.com.ua

Министерство обороны Украины опровергло обвинения российского Генштаба о причастности Украины к атаке на базы РФ в Сирии

Сообщение ГШ РФ является очередной информационной атакой, чтобы скрыть свои действия на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, заявила УНИАН пресс-секретарь министра обороны Украины Виктория Кушнир.

"Это ничто иное как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения, и конечно, эта информационная атака делается прежде всего, чтобы прикрыть действия РФ сейчас в Крыму и в Донецке и Луганске, куда поставляют вооружение из РФ", — сказала Кушнир.

Напомним, ранее начальник управления строительства и развития БПЛА генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков заявил, что Украина причастна к атаке на российские базы в Сирии.