В Минобороны рассказали хорошие новости из зоны АТО

Вчера на Донбассе террористы стреляли на трех направлениях.

Боевик на Донбассе, иллюстрация lug-info.com

За прошедшие сутки, 16 сентября, вв результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, пишет Укринформ.

По его словам, вчера противник открывал огонь на трех направлениях, говорится на mediarnbo.org.

На Луганском террористы восемь раз стреляли, в том числе четыре раза — из минометов. На Мариупольском было 17 обстрелов, в частности, два — минометных. На Донецком направлении враги десять раз использовали оружие (один раз били из миномета).

Ранее стало известно, что за лето 2017 года во время боевых действий на Донбассе погибли 55 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а ранения получили 269 защитников нашей страны.