В Минобороны рассказали хорошие новости с фронта

В Авдеевке ситуация непростая, но ее контролируют военные и местные власти, утверждает Мотузяник.

Силовики на Донбассе, иллюстрация facebook.com/alla.push

В четверг, 9 февраля, вникто среди военнослужащих Украины не погиб и не был ранен.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, пишет РБК-Украина.

В то же время он заявил, что ситуация в Авдеевке Донецкой области непростая, но ее полностью контролируют силовики и местные власти, сообщает УНИАН.

"Военнослужащие находятся на своих позициях и готовы дать отпор врагу в случае проведения любых наступательных действий", — отметил спикер.

По его словам, "угроза наступления существует не только в Авдеевке". "Она может фиксироваться на всей линии соприкосновения в районе проведения АТО. Наша задача — усилить нашу оборону, наблюдательные посты и быть готовыми дать врагу отпор" — добавил Мотузяник.

Ранее в штабе АТО сообщили, что на востоке нашей страны 9 февраля боевики 61 раз стреляли, используя разное оружие. Узнать больше о вооруженных провокациях террористов можно здесь.