В Минобороны рассказали о погибших и раненых украинских военных, карта зоны АТО

В Крымском вражеский минометный обстрел средней интенсивности состоялся утром и длился полчаса.

В Минобороны рассказали о погибших Gazeta.ua

На Донбассе двое украинских военных погибли во время боевого столкновения на Мариупольском направлении. Еще 1 военный получил ранения в районе Авдеевки.

Такие данные обнародовал сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении в районе Попасной оккупанты провели 5 ночных минометных атак. Под вражеский огонь попали позиции ВСУ в Екатериновке, Новоалександровке и в самой Попасной. Огонь велся со стороны Первомайска, при этом враг применял преимущественно минометы калибра 120 мм.

В Крымском вражеский минометный обстрел средней интенсивности состоялся утром и длился полчаса.

Всего за сутки на Луганском направлении состоялось 11 вражеских обстрелов, в частности — 6 с применением тяжелого вооружения.

На Донецком направлении продолжаются боевые действия низкой и средней интенсивности. Случаи ведения минометного огня по всей линии направлении были кратковременными. В среднем по позициям украинских военнослужащих враг выпускал до 10 мин за обстрел.

В районе Светлодарской дуги боевики трижды за день обстреляли Луганское, периодически применяя вооружение БМП.

Вблизи оккупированной Горловки неспокойно было только в Зайцево. Здесь вражеские силы днем провели короткий минометный обстрел и осуществили несколько провокаций из легкого вооружения.

В Авдеевке и ее окрестностях вражеские обстрелы не носят круглосуточный характер, однако при почти каждый эпизод боевой активности противника на этих рубежах не обходится без тяжелого вооружения. В районе промзоны враг провел три минометные атаки ночью, а после 15 часов начал сопровождать минометный огонь танковым. До конца суток силы оккупанта успели провести еще четыре обстрела из тяжелого вооружения.

В некоторых случаях под обстрелы со стороны оккупанта попадали мирные кварталы Авдеевки. Так, после обеда не менее 5 танковых снарядов попали в многоэтажные дома на южной окраине города. Еще 6 частных домов подверглись разрушениям в результате минометных обстрелов со стороны врага. К тому же, город снова остался без света из-за преступных действий сил оккупанта — линия электроснабжения была перебита снарядом.

Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания планируется обеспечить электроэнергией от 7 генераторов, предоставленных ГСЧС. Водоснабжение города временно приостановлено. Мобильная связь работает с перебоями. К счастью, обошлось без жертв среди гражданских.

Всего на Донецком направлении за прошедшие сутки произошло 22 вражеских обстрела, из них — 13 с использованием тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении вчера наблюдалась самая напряженная ситуация. Враг необычно для себя активизировался в северной части направления — на отрезке линии соприкосновения Красногоровка — Николаевка. В течение ночи враг активно открывал огонь из легкого вооружения в различных точках направления, а также провел обстрелы Николаевки из артиллерии калибра 122 мм и Славного — из минометов. Под утро враг обстрелял Марьинку из минометов, а также из танков и БМП. Вечером боевики провели еще один артиллерийский обстрел Николаевки, а также обстреляли Березовое и Красногоровку из минометов.

Вчера около 14 часов вражеская ДРГ в составе четырех боевиков выдвинулась к нашим позициям в Березовом, что к западу от Докучаевска. Перемещение группы было замечено нашими военными, которые открыли огонь на поражение. После получасового боя враг отступил.

К сожалению, не обошлось без потерь с нашей стороны — двое украинских военнослужащих погибли, защищая родную землю.

На южных рубежах обороны враг по одному разу открывал минометный огонь по позициям ВСУ в Павлополе, Гнутово, Водяном и Широкино.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 40 вражеских обстрелов, в том числе — 11 с применением тяжелого вооружения.

Напомним, в зоне АТО на Донбассе украинские военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы.