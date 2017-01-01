В Минобороны рассказали о раненом силовике, опубликована карта зоны АТО

Вчера в районе проведения АТО произошло 2 полета вражеских БПЛА.

Вражеская артиллерия на Донбассе stainlesstlrat.livejournal.com

На Донбассе за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 1 военнослужащий получил ранения в Зайцево результате вражеского обстрела.

Такую информацию обнародовал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении вчера состоялось 3 краткосрочных вражеских обстрела: 2 — в Станице Луганской и 1 — в Новозвановке. Тяжелое вооружение не применялось.

На Донецком направлении серия обстрелов из легкого вооружения со стороны противника вчера прокатилась по всем ключевым точкам нашей обороны — Луганскому, Зайцево, Авдеевке, позиции "Шахта Бутовка". Уже перед самым Новым Годом оккупанты начали минометный обстрел на Светлодарской дуге, который завершился уже после полуночи. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 11 вражеских обстрелов.

На Мариупольском направлении главной "горячей точкой" вчера было Водяное — вчера там между 12 и 14 часами последовательно состоялся сначала артиллерийский, а затем мощный минометный обстрел. Как и ранее, основные боевые действия продолжаются на участке фронта Павлополь — Широкино, однако вчера оккупанты нарушали режим тишины и в других местах в Марьинском и Волновахском районах.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в том числе 3 — из тяжелого вооружения.

Вчера в районе проведения АТО произошло 2 полета вражеских БПЛА.

Напомним, в Новоазовске пьяный "морпех" ДНР швырнул гранату во время ссоры, уничтожены четыре оккупанта.