В Минобороны рассказали о раненых украинских военных, опубликована карта зоны АТО

На Донецком направлении боевая обстановка остается сложной.

Боевики на Донбассе Reuters

На Донбассе за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 3 военнослужащих получили ранения.

Такие данные обнародовал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении вчера здесь было гораздо спокойнее чем сутками ранее. Оккупанты продолжали широко обстреливать наши позиции в Попаснянском районе и в районе Бахмутской трассы. Впрочем почти без использования тяжелого вооружения. Исключением был участок фронта вблизи Попасной, где после обеда боевики выпустили более 25 минометных мин в сторону наших защитников.

На востоке направления, а именно в Станице Луганской, состоялась одна вражеская вооруженная провокация с использованием гранатометов.

Всего вчера на Луганском направлении произошло 15 обстрелов со стороны НВФ. Четыре из которых были минометными.

На Донецком направлении боевая обстановка остается сложной. В очередной раз расширилась география боевых действий противника. Так, снова неспокойно на Светлодарской дуге и в районе донецкого аэропорта. В общем, тяжелое вооружение бандформирования использовали вдоль всей линии фронта.

Наиболее активно — в Авдеевской промзоне, где за сутки в течение четырех обстрелов местных украинских позиций силы оккупанта выпустили более 70 минометных мин и более 10 артиллерийских снарядов. Украинские войска регулярно открывали ответный огонь.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 11 вражеских обстрелов, в том числе 7 — из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении в очередной раз боевые действия переместились на юг. Так, на участке фронта Красногоровка — Марьинка, где враг осуществлял массированные атаки наших позиций сутками ранее, не зафиксировано ни одного случая нарушения тишины.

За исключением трех случаев нарушения перемирия врагом в районе Докучаевска, все вчерашние обстрелы на этом направлении пришлись на линию фронта Павлополь — Широкино. Эпицентром боевых действий остаются украинские рубежи обороны в Широкино и соседнем с ним Водяном. Оккупанты держат тяжелое вооружение на линии фронта и активно им пользуются. В частности, артиллерию противник использовал трижды — два раза против защитников Водяного и разово в Широкино.

В последнем после рассвета боевики открывали огонь из танка. Минометы врагом применялись на юге Мариупольского направлении круглосуточно. Впрочем, наиболее активно — именно в Широкино, где, по подсчетам Генштаба, противник выпустил более 70 мин. Наряду с тяжелым вооружением, вчера в районах боевого противостояния на Мариупольском направлении боевики широко использовали легкое, в частности активными были снайперы противника.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 34 вражеских обстрелов, половина которых — из тяжелого вооружения.

Напомним, ранее волонтеры рассказали о гибели бойца АТО.