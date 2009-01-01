Минобороны о разборках в "ЛНР": Танков не было, но ВСУ на чеку

Спикер по вопросам АТО украинского военного ведомства прокомментировал конфликт между боевиками в оккупированном Луганске

Вооруженные силы Украины "ПолитНавигатор"

Из-за нынешней ситуации в Луганске солдаты и офицеры ВСУ переведены в состояние боевой готовности.

С таким заявлением сегодня, 22 ноября, во время брифинга выступил спикер украинского Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"Из-за боевой активности оккупантов на передовой наши подразделения находятся в постоянной боевой готовности наблюдают за ситуацией. Сейчас мы больше всего внимания уделяем тому, что происходит в Луганске и окрестностях. Если ситуация будет обостряться, мы будем принимать все необходимые меры для того, чтобы враг не продвинулся вперед. Для этого мы обязательно будем информировать наших западных партнеров, а также принимать все меры, чтобы не пострадало гражданское население", - сказал он.

По поводу того, соответствуют ли действительности сведения о том, что Россия направила в помощь боевикам "ЛНР" большое количество бронетехники, Лысенко ответил: "Были зафиксированы колонны военной техники с личным составом, бронетранспортеры. Информация о танках, которые якобы заходили в Луганск, не подтвердилась".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ходе конфликта в "ЛНР" боевики взяли штурмом "Генпрокуратуру" и арестовали ставленника Плотницкого.