В Минобороны рассказали о ситуации на фронте и раненых 5 силовиках: карта зоны АТО

Традиционно на Донецком направлении враг активизировался в районе Светлодарской дуги, на окраинах Горловки и в Авдеевке.
Об этом заявил на брифинге спикер по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За прошедшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб. Пять наших защитников получили ранения", — заявил он.
Кроме того, по его словам, в течение прошедших суток на Луганском направлении количество случаев нарушения перемирия уменьшилось вдвое — до десяти.
"Из них два обстрела были с применением минометов. Это произошло в одной из самых горячих точек Луганского направления минувших дней – Троицком. Там же днем "работал" вражеский снайпер.
В районе Попасной, а именно вблизи села Новозвановка, бандформирования обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в основном в темное время суток. Также по одной вооруженной провокации противник провел в Станице Луганской и Лопаскино, что на левом берегу Северского Донца", — говорится в сообщении штаба.
На Донецком направлении произошло 11 вражеских обстрелов, из них пять из тяжелого вооружения.
"Участки боевой активности врага на этом направлении – традиционны: Светлодарская дуга, северные окраины Горловки и Авдеевская промзона. Тяжелое вооружение противник применял во всех трех районах.
В то же время вблизи Светлодарска силы оккупанта активно обстреливали наших военных из вооружения на БМП. В общем, каждый из случаев нарушения режима тишины врагом на данном направлении продолжался в среднем от тридцати минут до трех часов. Длительные обстрелы зафиксированы в Авдеевке.
Наиболее напряженной обстановка остается на южном направлении. На участке фронта от Павлополя до Широкино противник начал провоцировать наших военных уже с полуночи, открывая огонь в сторону украинских позиций из автоматов и крупнокалиберных пулеметов.
Уже ближе к обеду в ход пошли минометы, из которых противник обстрелял украинские рубежи обороны в Гнутово, Водяном и Широкино. А под вечер, с наступлением сумерек, боевики нанесли артиллерийский удар по силам АТО в Широкино и дважды обстреляли из танка наш опорный пункт в Талаковке. После этого боевая активность оккупанта уменьшилась, и до конца суток бандформирования применяли в основном стрелковое оружие, периодически открывая огонь в сторону наших укреплений.
На участке фронта Марьинка – Красногоровка вчера зафиксировано четыре случая нарушения режима перемирия. Все – неприцельные и с использованием стрелкового оружия.
Всего на Мариупольском направлении зафиксировано 30 обстрелов со стороны боевиков, из них восемь из тяжелого вооружения.
Напомним, что по данным штаба АТО, 8 января боевики 51 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе на всех направлениях.