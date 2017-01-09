В Минобороны рассказали о ситуации на фронте и раненых 5 силовиках: карта зоны АТО

Традиционно на Донецком направлении враг активизировался в районе Светлодарской дуги, на окраинах Горловки и в Авдеевке.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация.

В течение 8 января, в результате боевых действий в зоне проведения АТО получили ранения пять военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил на брифинге спикер по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб. Пять наших защитников получили ранения", — заявил он.

Кроме того, по его словам, в течение прошедших суток на Луганском направлении количество случаев нарушения перемирия уменьшилось вдвое — до десяти.

"Из них два обстрела были с применением минометов. Это произошло в одной из самых горячих точек Луганского направления минувших дней – Троицком. Там же днем "работал" вражеский снайпер.

В районе Попасной, а именно вблизи села Новозвановка, бандформирования обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в основном в темное время суток. Также по одной вооруженной провокации противник провел в Станице Луганской и Лопаскино, что на левом берегу Северского Донца", — говорится в сообщении штаба.

На Донецком направлении произошло 11 вражеских обстрелов, из них пять из тяжелого вооружения.

"Участки боевой активности врага на этом направлении – традиционны: Светлодарская дуга, северные окраины Горловки и Авдеевская промзона. Тяжелое вооружение противник применял во всех трех районах.

В то же время вблизи Светлодарска силы оккупанта активно обстреливали наших военных из вооружения на БМП. В общем, каждый из случаев нарушения режима тишины врагом на данном направлении продолжался в среднем от тридцати минут до трех часов. Длительные обстрелы зафиксированы в Авдеевке.

Наиболее напряженной обстановка остается на южном направлении. На участке фронта от Павлополя до Широкино противник начал провоцировать наших военных уже с полуночи, открывая огонь в сторону украинских позиций из автоматов и крупнокалиберных пулеметов.

Уже ближе к обеду в ход пошли минометы, из которых противник обстрелял украинские рубежи обороны в Гнутово, Водяном и Широкино. А под вечер, с наступлением сумерек, боевики нанесли артиллерийский удар по силам АТО в Широкино и дважды обстреляли из танка наш опорный пункт в Талаковке. После этого боевая активность оккупанта уменьшилась, и до конца суток бандформирования применяли в основном стрелковое оружие, периодически открывая огонь в сторону наших укреплений.

На участке фронта Марьинка – Красногоровка вчера зафиксировано четыре случая нарушения режима перемирия. Все – неприцельные и с использованием стрелкового оружия.

Всего на Мариупольском направлении зафиксировано 30 обстрелов со стороны боевиков, из них восемь из тяжелого вооружения.

Напомним, что по данным штаба АТО, 8 января боевики 51 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе на всех направлениях.