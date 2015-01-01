В Минобороны рассказали подробности гибели украинских воинов на Светлодарской дуге

Военнослужащие погибли в бою на Светлодарской дуге, а не в плену, говорит Будик.

Операция по поиску и возвращению тел бойцов 1-го батальона 54-й бригады Вооруженных Сил Украины на Светлодарской дуге завершена.

Об этом написал советник замминистра обороны Василий Будик в своем Facebook.

"Закончилась операция по поиску и возвращению бойцов 1 бата 54 бригады", — написал Будик и назвал позывные трех погибших военных: "Шайтан", "Эф", "Семьянин".

По его словам, сегодня есть все основания утверждать, что военнослужащие погибли в бою на Светлодарской дуге, а не в плену.

"Есть свидетели гибели "Шайтана". Он погиб первым в этом бою 18 декабря. Ребята также рассказали о судьбе "Эфа". Он принял страшное для себя решение: понимая, что его не смогут вытащить с поля боя, он попросил спасти молодого бойца, а сам остался на поле. Перед своей гибелью он успел позвонить маме и попрощаться", — заявил Будик.

Для поисков "Семьянина" пришлось приложить усилия: была информация о том, что боец ранен и, возможно, захвачен боевиками в плен.

"Позже его тело было обнаружено за 200 метров от позиций противника. Ребята смогли под огнем его эвакуировать", — сообщил Будик.

Также советник замглавы Минобороны подчеркнул, что обращался к координатору группы "Стоп террор" Семену Кабакаеву с призывом не распространять лживую информацию о применении пыток к бойцам ВСУ в плену.

22 декабря Кабакаев заявил, что на Светлодарской дуге боевики захватили в плен двоих раненых украинских военных. Пленных якобы перевезли в оккупированное Дебальцево, где подвергли пыткам, а затем убили. По словам Кабакаева, еще один военный пропал без вести. Позже боевики заявили, что он также у них в плену. Спустя некоторое время террористы якобы передали этого бойца уже мертвым.

25 декабря сообщалось, что в Счастье боевики передали ВСУ тела двух военных, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря.