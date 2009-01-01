В Минске Трехстороння группа договорилась об открытии контрольного пункта "Золотое" на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа однозначно поддержала инициативу главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана.

В Минске договорились об открытии КП «Золотое» informator.lg.ua

В ходе своего заседания Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала инициативу главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурула Апакана об открытии контрольного пункта въезда-выезда "Золотое" 20 октября.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Трехсторонняя контактная группа однозначно поддержала инициативу главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана об открытии 20 октября 2017 года КПВВ "Золотое" — соответствующее решение лидеров стран Нормандской четверки было принято еще год назад, однако ОРЛО продолжают блокировать этот вопрос", — говориться в сообщении.

Также украинская сторона в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе настаивала на возвращении контроля над оккупированным российскими силами Дебальцевым в Донецкой области.

"В целом ситуация с безопасностью остается тревожной. Устойчивый и полноценный режим тишины — принципиальное условие для продолжения работы по гуманитарным, политическим и социальным вопросам. В этом контексте одна из важных составляющих — возврат к линии разграничения, зафиксированной Меморандумом от 19 сентября 2014 года, по которому Дебальцево должно быть под контролем Украины; район Кальмиусского, Кумачово, Новоазовска и Саханки должен быть свободен от тяжелого вооружения; вдоль неподконтрольного Украине участка украинско-российской границы необходимо обеспечить зоны безопасности", — заявила Олифер.

Кроме того, украинская сторона в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе констатировала продолжение нарушения Российской Федерацией и подконтрольными ей боевиками соглашения о перемирии с началом нового школьного года с 1 сентября.

"С большим сожалением украинская сторона отметила: РФ и ОРДЛО не выполняют взятые на себя обязательства в рамках соглашения о школьном перемирии", — говориться в сообщении.

В этой связи сказано: "С 25 августа 2017 года незаконные вооруженные формирования ОРДЛО 979 раз обстреляли позиции украинских военных, в т.ч. из танков и артиллерии, а накануне на Мариупольском направлении (район н.п. Гнутово и Водяное) были использованы РСЗО "Град". За время перемирия 5 военных погибли, 37 были ранены".

"С 22 сентября 2017 года 6 раз были обстреляны населенные пункты — Гранитное, Марьинка, Зайцево. 30 сентября 2017 года СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел в районе Станицы Луганской, что в очередной раз срывает выполнение рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств и ставит под угрозу выполнение Минских соглашений в целом. В то же время, украинская сторона приветствует разворачивание передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в Станице Луганской", — добавила пресс-секретарь Кучмы.

Вместе с тем представитель Российской Федерации в рабочей подгруппе по экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе признал необходимость оплаты долга за потребленную в оккупированных районах Луганской области воду.

"В рамках экономической подгруппы представитель РФ признал необходимость оплаты долга за потребленную в ОРЛО воду и высказал готовность к участию в разработке механизма погашения задолженности в соответствии с украинским законодательством", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее на переговорах в Минске договорились о "хлебном перемирии" на Донбассе с 24 июня.