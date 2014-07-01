В Минюсте назвали руководителя спецоперации по захвату Россией Крыма в 2014 году

Мы сделали хронологию захвата Российской Федерацией Крыма по датам и локациям, рассказал министр юстиции.

Владимир Антюфеев фото: politikus.ru

Четко установлены лица, руководившие захватом Крыма Россией в 2014 году.

Об этом министр юстиции Павел Петренко рассказал на пресс-конференции, сообщает "Украинская правда".

"Мы сделали хронологию захвата Российской Федерацией Крыма по датам и локациям", — заявил он. По словам главы Минюста, операция по захвату как полуострова, так и других территорий Украины тайно готовилась десятилетиями, в частности, в ФСБ РФ.

"Нами установлено из показаний свидетелей и благодаря другим доказательствам, которые мы собрали и подали в ЕСПЧ, конкретный перечень должностных лиц РФ, которые осуществляли координацию захвата Крыма, руководили этой операцией, и этот список еще не исчерпан, так как мы собираем новые доказательства", — сказал он.

Петренко сообщил, что управлением всех мероприятий непосредственно на территории Крыма занимался некий Антюфеев, бывший "министр безопасности" Приднестровья, а с лета 2014 — "вице-премьер ДНР по вопросам госбезопасности".

"Чистый кадровый сотрудник спецслужб Российской Федерации", — добавил он.

Министр назвал и другие должности и фамилии из списка:

— министр обороны РФ Шойгу;

— его заместители Панков и Булгаков;

— начальник Генштаба РФ Герасимов;

— заместитель главнокомандующего Военно-Морского флота РФ Федотенков;

— заместитель командующего Южного военного округа РФ Турченюк;

— командующий Черноморского флота РФ Витко;

— начальник береговых войск ЧФ РФ Остриков.

Напомним, ранее военный эксперт объяснил, как далеко зайдет Путин в милитаризации Крыма.

Фото: politikus.ru.