В Минюсте назвали руководителя спецоперации по захвату Россией Крыма в 2014 году

Мы сделали хронологию захвата Российской Федерацией Крыма по датам и локациям, рассказал министр юстиции.
Об этом министр юстиции Павел Петренко рассказал на пресс-конференции, сообщает "Украинская правда".
"Мы сделали хронологию захвата Российской Федерацией Крыма по датам и локациям", — заявил он. По словам главы Минюста, операция по захвату как полуострова, так и других территорий Украины тайно готовилась десятилетиями, в частности, в ФСБ РФ.
"Нами установлено из показаний свидетелей и благодаря другим доказательствам, которые мы собрали и подали в ЕСПЧ, конкретный перечень должностных лиц РФ, которые осуществляли координацию захвата Крыма, руководили этой операцией, и этот список еще не исчерпан, так как мы собираем новые доказательства", — сказал он.
Петренко сообщил, что управлением всех мероприятий непосредственно на территории Крыма занимался некий Антюфеев, бывший "министр безопасности" Приднестровья, а с лета 2014 — "вице-премьер ДНР по вопросам госбезопасности".
"Чистый кадровый сотрудник спецслужб Российской Федерации", — добавил он.
Министр назвал и другие должности и фамилии из списка:
— министр обороны РФ Шойгу;
— его заместители Панков и Булгаков;
— начальник Генштаба РФ Герасимов;
— заместитель главнокомандующего Военно-Морского флота РФ Федотенков;
— заместитель командующего Южного военного округа РФ Турченюк;
— командующий Черноморского флота РФ Витко;
— начальник береговых войск ЧФ РФ Остриков.
Напомним, ранее военный эксперт объяснил, как далеко зайдет Путин в милитаризации Крыма.
Фото: politikus.ru.