В Минюсте обещают не выдворять Саакашвили в Грузию, пока там не вынесут обвинительный приговор

Саакашвили в праве обратиться в украинский суд и обжаловать указ лишении гражданства, говорит замглавы Минюста.

Михеил Саакашвили Reuters

Лидер партии "Движение новых сил", экс-губернатор Одесской области и бывший президента Грузиине будет выдворен из Украины на родину, пока в Грузии не завершится рассмотрение уголовных дел в отношении него.

Об этом замглавы Минюста Денис Чернышев заявил в комментарии "112 Украина".

По словам чиновника, оснований для выдворения Саакашвили из Украины на данный момент нет, поскольку в Грузии ему не был вынесен обвинительный приговор.

"Ничего в Украине не случилось, кроме перехода Саакашвили через границу. Те документы, которые пришли к нам и в Генпрокуратуру в отношении Саакашвили, говорят о том, что в Грузии рассматривают уголовные дела в отношении него. Это еще не очередной этап в проведении экстрадиции, и в этом этапе Минюст не участвует. Это если бы Саакашвили был осужден в Грузии по тем статьям, которые назвал на своей конференции [заместитель министра юстиции Украины Сергей] Петухов, тогда бы это была частичная прерогатива Минюста", — заявил он.

Он отметил, что Саакашвили в праве обратиться в украинский суд и обжаловать указ президента о лишении его гражданства: "У него есть такое право. Почему он не воспользовался этим правом, — вот в этом вопрос".

Ранее "Главред" сообщал со ссылкой на Петухова, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Речь идет о ст. 182 УК Грузии (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере), ст. 333 и 117 (злоупотребление служебным положением должностным лицом, совершенное путем насилия или применением оружия и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК Грузии, ч. 2 ст. 332 (злоупотребление служебным положением должностным лицом).

"Постановлением судьи коллегии по уголовным делам Тбилисского городского суда от 2 августа 2014 года в отношении Михеила Саакашвили была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Постановлением старшего прокурора Главной прокуратуры Грузии от 4 августа 2014 года в связи с уклонением от явки к следователю органа и неустановления местонахождения Михеила Саакашвили, он был объявлен в розыск", — подчеркнул Петухов неделей ранее.