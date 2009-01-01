В Минюсте обвинили Россию: активно готовила захват Крыма еще в 2013 году

Нам удалось раздобыть доказательства, рассказал Петренко.

Российские оккупанты в Крыму Reuters

Собраны доказательства о подготовке к захвату Крыма Россией в 2013 году.

Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко в четверг, 9 февраля, сообщает РБК-Украина.

"Активная фаза по захвату Крыма началась еще в 2013 году. Нам удалось раздобыть доказательства", — рассказал Петренко.

Министр пояснил, что все это подтверждено документально зафиксированной информацией о проведении подрывной деятельности в органах местной власти, несанкционированном увеличении военного контингента на полуострове и увеличении военной техники в Крыму без ведома Украины.

Напомним, ранее журналист объяснил, почему нельзя смириться с захватом Крыма Россией.