По словам Гецадзе, несмотря на дружеские отношения с Саакашвили, он занимает не сторону грузинского политика, а позицию "правды".

В Минюсте рассказали, когда зарегистрируют партию Саакашвили new.minjust.gov.ua

Минюст зарегистрирует партию имени Саакашвили только после того, как получит от представителей политсилы бывшего губернатора Одесской области полный пакет необходимых для этого документов.

Об этом сказал заместитель министра юстиции Гия Гецадзе.

В обход закона регистрировать изменение названия партии "Движение новых сил" никто не будет.

По словам Гецадзе, несмотря на дружеские отношения с Саакашвили еще со времен работы во власти Грузии, в нынешней ситуации он занимает не сторону грузинского политика, а позицию "правды".

"Я могу гордиться тем, что в свое время в Грузии работал в его команде реформаторов и проводил реальные изменения в стране. Но на этот раз мы на разных сторонах. Как говорится, Платон мой друг, но истина дороже", — сказал заместитель министра юстиции.

При этом он отверг все обвинения Саакашвили в нежелании органов юстиции зарегистрировать смену партии "Движение новых сил" и "Движение новых сил Михаила Саакашвили". По его убеждению, такие заявления не соответствуют действительности и являются безосновательными.

"Мы провели кардинальные реформы в сфере регистрации, поэтому сейчас Министерство юстиции проводит регистрационные действия быстро и качественно. Однако для этого необходимо, чтобы заявитель подал все необходимые документы. "Движение новых сил" этого не сделало, поэтому и не была осуществлена регистрация изменений, которые они хотели внести", — отметил он.

В частности, регистратору не было предоставлено письменное согласие Михаила Саакашвили на использование его имени в названии партии.

"Мы не знаем сознательно или нет это не было сделано, но без наличия этого документа зарегистрировать изменение названия партии невозможно. Это требование закона", — подчеркнул заместитель министра юстиции.

При этом он отметил, что сейчас Минюст не имеет в своем распоряжении никаких документов для изменения названия от вышеназванной политсилы.

"Мы открыты к диалогу и никогда не отказываем в регистрационных действиях. Поэтому я призываю членов "Движения новых сил" подать в органы юстиции необходимый пакет документов. Как только это будет сделано, наши специалисты незамедлительно осуществят соответствующие регистрационные действия", — сказал Гия Гецадзе.

Такими, которые не соответствуют действительности, он считает также заявления Саакашвили о незаконной регистрации политической партии "Блок Михаила Саакашвили".

"Чуть более года назад к нам обратились граждане с требованием зарегистрировать такую партию. Мы им отказали. Однако им удалось через суд добиться решения, которое обязало министерство зарегистрировать политическую силу с таким названием. Мы не можем ни оценивать, ни игнорировать решение суда, поэтому нам пришлось его выполнить ", — отметил Гецадзе.

В то же время он обратил внимание на то, что среди представителей данной политической силы действительно был человек с фамилией Саакашвили.

"Я конечно сомневаюсь, что данный человек родился с таким именем. Но регистратор Министерства юстиции не может проверять паспорт на предмет изменения имени. Если на чье-то мнение изменение имени прошло с нарушением закона, нужно обращаться в правоохранительные органы, а не обвинять во всех бедах Минюст", — отметил заместитель министра юстиции.