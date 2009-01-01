В Минюсте рассказали, когда зарегистрируют партию Саакашвили

По словам Гецадзе, несмотря на дружеские отношения с Саакашвили, он занимает не сторону грузинского политика, а позицию "правды".
Об этом сказал заместитель министра юстиции Гия Гецадзе.
В обход закона регистрировать изменение названия партии "Движение новых сил" никто не будет.
По словам Гецадзе, несмотря на дружеские отношения с Саакашвили еще со времен работы во власти Грузии, в нынешней ситуации он занимает не сторону грузинского политика, а позицию "правды".
"Я могу гордиться тем, что в свое время в Грузии работал в его команде реформаторов и проводил реальные изменения в стране. Но на этот раз мы на разных сторонах. Как говорится, Платон мой друг, но истина дороже", — сказал заместитель министра юстиции.
При этом он отверг все обвинения Саакашвили в нежелании органов юстиции зарегистрировать смену партии "Движение новых сил" и "Движение новых сил Михаила Саакашвили". По его убеждению, такие заявления не соответствуют действительности и являются безосновательными.
"Мы провели кардинальные реформы в сфере регистрации, поэтому сейчас Министерство юстиции проводит регистрационные действия быстро и качественно. Однако для этого необходимо, чтобы заявитель подал все необходимые документы. "Движение новых сил" этого не сделало, поэтому и не была осуществлена регистрация изменений, которые они хотели внести", — отметил он.
В частности, регистратору не было предоставлено письменное согласие Михаила Саакашвили на использование его имени в названии партии.
"Мы не знаем сознательно или нет это не было сделано, но без наличия этого документа зарегистрировать изменение названия партии невозможно. Это требование закона", — подчеркнул заместитель министра юстиции.
При этом он отметил, что сейчас Минюст не имеет в своем распоряжении никаких документов для изменения названия от вышеназванной политсилы.
"Мы открыты к диалогу и никогда не отказываем в регистрационных действиях. Поэтому я призываю членов "Движения новых сил" подать в органы юстиции необходимый пакет документов. Как только это будет сделано, наши специалисты незамедлительно осуществят соответствующие регистрационные действия", — сказал Гия Гецадзе.
Такими, которые не соответствуют действительности, он считает также заявления Саакашвили о незаконной регистрации политической партии "Блок Михаила Саакашвили".
"Чуть более года назад к нам обратились граждане с требованием зарегистрировать такую партию. Мы им отказали. Однако им удалось через суд добиться решения, которое обязало министерство зарегистрировать политическую силу с таким названием. Мы не можем ни оценивать, ни игнорировать решение суда, поэтому нам пришлось его выполнить ", — отметил Гецадзе.
В то же время он обратил внимание на то, что среди представителей данной политической силы действительно был человек с фамилией Саакашвили.
"Я конечно сомневаюсь, что данный человек родился с таким именем. Но регистратор Министерства юстиции не может проверять паспорт на предмет изменения имени. Если на чье-то мнение изменение имени прошло с нарушением закона, нужно обращаться в правоохранительные органы, а не обвинять во всех бедах Минюст", — отметил заместитель министра юстиции.