В Москве суд признал события на Майдане госпереворотом

В суде был допрошен Виктор Янукович.

Суд в Москве, иллюстрация

В Москве суд удовлетворил иск бывшего депутата-регионала Верховной Рады Владимира Олейника и признал Революцию достоинства в Украине государственным переворотом.

Перед заседанием были приняты повышенные меры безопасности — полиция и приставы охраняли не только вход в здание, но и этаж, где проходило заседание, сообщает РИА "Новости".

В то же время журналистов в зал не пустили — они смотрели заседание с помощью трансляции в отдельном зале.

Как известно, в суде был допрошен Виктор Янукович.

Отметим, что соответствующий иск подал в московский суд экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, который уже несколько лет живет в России.

Напомним, Олейник требовал в суде России признать события на Майдане госпереворотом.

Как известно, в Украине Олейник объявлен в розыск по обвинению в злоупотреблении властью при голосовании за "диктаторские законы 16 января".

Отметим, что в Украине акции протеста, происходившие с ноября 2013 года по февраль 2014 года, получили название Революция достоинства.

фото; видео: НТВ