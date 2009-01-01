В Москве суд вынес приговор экс-директору Библиотеки украинской литературы

Судья назначила Шариной наказание на год меньше, чем просила сторона обвинения.

Наталья Шарина. Коммерсант-Украина

Судья назначила наказание на год меньше, чем просила сторона обвинения, пишет УНИАН.

По словам судьи, вина Шариной полностью "доказана". В тоже время в качестве смягчающих обстоятельств признаны возраст и состояние здоровья осуждённой, а также отсутствие жалоб с места жительства.

Судья также отменила домашний арест и учла срок проведения под арестом в течении почти двух лет. Шарина не имеет права менять место жительства без уведомления правоохранителей. Ее обвинили в распространении экстремистской литературы, которая "призывает к ненависти и вражде", а также в растрате госсредств.

Напомним, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск прошел дома у директора Шариной.

30 октября Шарина была помещена под домашний арест, решением российских судов арест неоднократно продлевался.

Шарину обвиняют в распространении среди посетителей библиотеки "экстремистской литературы" и "разжигании ненависти и вражды" к россиянам. 31 марта 2016 года против Шариной открыли второе уголовное дело — ее обвиняли в растрате 297 тыс. руб.

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