В "мозговом центре" администрации Трампа призвали вооружить Украину

Будущий успех украинского государства, прежде всего, будет зависеть от ее граждан, отметили в Heritage Foundation.

Дональд Трамп скоро может решить, одобрять ли продажу американского оружия Украине Reuters

Американский аналитический центр Heritage Foundation, который обозреватели и СМИ называют мозговым центром администрации президента США Дональда Трампа , обнародовал доклад, в котором, в частности, есть призыв вооружить Украину, пишет "Голос Америки"

По его данным, автор документа — директор Центра внешней политики имени Сары Эллисон в HF Люк Коффи.

"На следующих неделях… Трамп решит, одобрять ли продажу американского оружия, включая продвинутое противотанковое вооружение, Украине. Россия вторглась в Украину. Россия нелегально оккупирует Крым. Россия спровоцировала, а сейчас поддерживает сепаратистское движение в восточной Украине. Россия — это агрессор, а Украина — жертва. Любая страна имеет право на самозащиту", — говорится в докладе.

Также в документе есть предложение разрешить американским военным советникам присутствовать на передовых позициях. "… будущий успех Украины, прежде всего, будет зависеть от самих украинцев, лидерство США является важным для противодействия российской агрессии и поддержки реформ", — отмечается в нем.

Ранее западные СМИ писали, что в Совете национальной безопасности США рекомендуют президенту Дональду Трампу выделить грант на сумму 47 млн долларов для покупки американского оружия Украиной.