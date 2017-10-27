В МВД назвали мотив покушения на Мосийчука

Вероятнее всего, в столице сработало самодельное взрывное устройство, отметил Антон Геращенко.

Место происшествия, иллюстрация espreso.tv

Правоохранители продолжают рассматривать деятельность спецслужб России как основную версиюв Киеве, а мотивом является создание атмосферы страха в украинском обществе.

Об этом нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко рассказал в эфире "Эспрессо.TV".

В то же время он подчеркнул, что специалисты продолжают исследовать остатки взрывчатки, скорее всего, сработало самодельное взрывное устройство.

"Вероятнее всего, мотивом было сделать так, чтобы показать, что иностранные спецслужбы и их наемники с оккупированных территорий могут реализовать теракты в Киеве", — отметил политик.

Напомним, 25 октября в Киеве у входа в дом на ул. Адама Мицкевича в Киеве, где расположена редакция телеканала "Эспрессо", произошел взрыв, погиб телохранитель Игоря Мосийчука и подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль.

В частности, пострадали народный избранник и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, они попали в больницу. В прокуратуре назвала три версии преступления.