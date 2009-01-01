"В МВД нет лишних браслетов". Сытник рассказал о проблеме по делу сына Авакова

Сытник опроверг информацию в СМИ о якобы его встрече с министром внутренних дел Арсеном Аваковым перед обыском и задержанием его сына Александра.

Суд над сыном Авакова УНИАН

Для выполнения решения суда в отношении сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра не хватает электронных браслетов.

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в комментарии журналистам, сообщает УНИАН.

"Браслетов сейчас лишних для того, чтобы выполнить решение суда, у Министерства внутренних дел нет", — сказал он.

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что Аваков-младший сейчас ходит без браслета, несмотря на решение суда, Сытник ответил: "Сейчас мы пытаемся (очевидно, речь идет о попытке выполнить решение суда, — ред.), но получаем ответы, браслетов нет. Рюкзаки есть, а браслетов нет".

На вопрос, возможно ли в таком случае, что сын министра Авакова покинет страну, директор НАБУ заметил: "Я не думаю, что он уедет из Украины".

Сытник подчеркнул, что НАБУ не имеет права закупать браслеты, а "полиция нам их не дает. Поэтому сейчас выполнить решение суда мы не можем".

При этом он добавил, что "продолжается общение с полицией, с тем, чтобы все-таки браслеты получить".

Кроме того, Сытник опроверг информацию в СМИ о якобы его встрече с министром внутренних дел Арсеном Аваковым перед обыском и задержанием его сына Александра.

На вопрос журналистов, является ли правдивой эта информация, Сытник ответил: "Нет, я не общался".

На уточнение, почему же тогда такая информация распространяется в обществе, Сытник ответил: "Это один из способов защиты определенных фигурантов".

Отвечая на вопрос, было ли противостояние между представителями НАБУ и Нацполицией во время обысков в Харькове, Сытник заявил, что "там только была ситуация с якобы заминированием. Там такого столкновения, возможно, и не было, а было сообщение о заминировании, и проводились соответствующие мероприятия полицией".

В то же время Сытник подтвердил, что возглавляемое им ведомство закупило спортивные костюмы и бронежилеты у фирмы, которую представлял харьковский предприниматель Владимир Литвин — фигурант по "делу о рюкзаках".

Об этом он сообщил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Отвечая на вопрос народного депутата Вадима Кривохатько по поводу того, как НАБУ, зная об участии Литвина по "делу о рюкзаках", заключала с ним соглашения о поставках спортивных костюмов, рубашек и бронежилетов, директор Бюро отметил, что "действительно физическое лицо, предприниматель Литвин участвовал в закупке тех предметов, о чем вы сказали".

В то же время Сытник напомнил, что по "делу о рюкзаках" Литвин фигурирует лишь как представитель фирмы и работавший по доверенности. Директор НАБУ утверждает, что Литвиным были предложены товары по цене "даже ниже, чем рыночная, и юридических оснований отказать в этой закупки не было". При этом он подчеркнул, что "качество товара было проверено".

Сытник подчеркнул, что НАБУ готово предоставить все документы по этой закупке и заверяет, что все приобретенные товары были "надлежащего качества".

Напомним, прокуроры САП ходатайствовали об избрании Авакову-младшему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 5 млн грн,, однако 1 ноября суд принял решение о личном обязательстве.

31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД (известного как "дело рюкзаков") задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботарю и Авакову было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. В частности, Аваков отверг обвинения в адрес своего сына. "Ни мой сын, ни фирмы, в которых он основатель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию в целях пиара, ради собственных политических амбиций - или для решения своих конъюнктурных задач — отвечу еще раз — не получится. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия", — заявил министр. Он также отметил, что НАБУ и САП "не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов".

В то же время руководитель САП Назар Холодницкий утверждает, что глава МВД Аваков по "делу рюкзаков" не фигурирует, и прогнозирует, что через два месяца уголовное производство передадут в суд.

1 ноября во НАБУ сообщили, что в рамках "дела рюкзаков" проводят следственные действия, в том числе обыски, у должностных лиц Национальной полиции Украины.