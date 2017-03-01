В НАБУ заявили о задержании Насирова по делу Онищенко

Обыски проводятся по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС.

Роман Насиров fdlx.com

В четверг, 2 марта, Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе.

Об этом со ссылкой на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Действительно, сегодня проводятся определенные процессуальные действия, но до их завершения никаких комментариев и утечек информации предоставляться не будет. Я запретил всем работникам разглашать любую информацию до завершения всех необходимых мероприятий. Детали будут обнародованы позже", — опубликовал журналист ответ Холодницкого на соответствующий запрос.

Как сообщает Радио Свобода, обыски проводятся по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями главы ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям из орбиты бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Сейчас Насиров находится в ведомственной больнице "Феофания", куда к нему приехали детективы НАБУ и прокурор САП. То, что Насиров находится в палате, подтверждают адвокаты председателя ГФС, присутствующие на месте событий.

По данным издания, в НАБУ и САП уже подготовили подозрение Насирову по статье о злоупотреблении властью или служебным положением. Пока неизвестно, подписано ли уже оно. Сотрудники НАБУ не комментируют, намерены ли вручить подозрение Насирову в Феофании и намерены ли задерживать его.

Насиров неоднократно вызывался на допрос по этому делу, что сам подтверждал недавно в одном из интервью.

Телефон председателя ГФС выключен. Ни его пресс-секретарь, ни сотрудники информационного департамента ГФС не комментируют ситуацию.

По данным программы "Схемы", детективы НАБУ подозревают главу ГФС в злоупотреблении властью во время личного подписания решений о рассрочке налоговых долгов предприятиям из орбиты бывшего депутата Александра Онищенко, которые фигурируют в основном производстве, так называемом "газовом деле Онищенко".

В этом деле детективы НАБУ подозревают Онищенко в организации схемы хищения средств во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвидобування", в результате которой государству был причинен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен. Онищенко отрицал свою причастность к этому и называл возбужденное дело давлением на него с целью отобрать его бизнес.

В свою очередь, по данным "Украинской правды", главу ГФС Насирова в четверг вечером задержали в Феофании в так называемом "деле Онищенко".

"Насиров задержан в Феофании во время проведения обыска в рамках расследования газового дела", — отметили в НАБУ.

Согласно информации, с главой ДФС сейчас проводят следственные действия.

Руководитель САП Назар Холодницкий подтвердил УП информацию об обысках, однако не захотел раскрывать детали, пообещав сделать это утром.

Ранее сообщалось, что Онищенко якобы обладает четырьмя кейсами записей с материалами, которые компрометируют Порошенко и его окружение.

Фото: fdlx.com.