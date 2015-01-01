В Нацсовете не видят оснований для прекращения вещания телеканала 1+1

Канал будет вещать, убеждена Герасимьюк.

Телеканал 1+1, иллюстрация Скриншот видео с youtube.com

Первый замглавы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещаниязаявила, что оснований для прекращения вещаниянет.

Об этом она рассказала РБК-Украина.

В то же время чиновница "убеждена, что канал будет вещать согласно решению Нацсовета о продлении лицензии, принятому 15 декабря".

"Не вижу оснований для ничего другого и буду отстаивать эту позицию", — отметила собеседница агентства.

Напомним, в ночь на 29 декабря руководство и сотрудники 1+1 опубликовали обращение к президенту Петру Порошенко, спикеру Верховной Рады Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором говорилось о попытке лишить телеканал лицензии.