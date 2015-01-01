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В Нацсовете не видят оснований для прекращения вещания телеканала 1+1

Сегодня, 11:18

Канал будет вещать, убеждена Герасимьюк.

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Телеканал 1+1, иллюстрация Скриншот видео с youtube.com
Первый замглавы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что оснований для прекращения вещания телеканала 1+1 нет.

Об этом она рассказала РБК-Украина.

В то же время чиновница "убеждена, что канал будет вещать согласно решению Нацсовета о продлении лицензии, принятому 15 декабря".

"Не вижу оснований для ничего другого и буду отстаивать эту позицию", — отметила собеседница агентства.

Напомним, в ночь на 29 декабря руководство и сотрудники 1+1 опубликовали обращение к президенту Петру Порошенко, спикеру Верховной Рады Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором говорилось о попытке лишить телеканал лицензии.

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телеканал 1+1, Герасимьюк, лицензия, Нацсовет
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