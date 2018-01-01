В "Народном фронте" напомнили об опасности "Северного потока-2" для Европы

Максим Бурбак назвал отравление шпиона Скрипаля "яркой иллюстрацией дикости Кремля".

"Три недели назад фракция "Народный фронт" зарегистрировала Проект Постановления об Обращении Верховной Рады к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода "Nord Stream-2" и угрозе монополии Российской Федерации на газовом рынке Европы. Мы искренне надеемся, что на этой пленарной неделе парламент в конце концов проголосует за это постановление", - сказал руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета.

Автор постановления отметил, что украинскому парламенту необходимо донести до мира, что доминирование "Газпрома" на газовом рынке является опасным.

"Руководство России никогда не придерживалось своего слова. В этом Украина и Европа в очередной раз убедились 1 марта, когда "Газпром" резко снизил транзит газа. Химическая атака России на Британию и новое обострение отношений между Россией и Западом - это яркая иллюстрация дикости Кремля и психической неуравновешенности российского диктатора", - подчеркнул Бурбак.



19 марта "Народный фронт" потребовал срочно принять в Раде постановление против "Северного потока-2".