В "Народном фронте" назвали события на украинско-польской границе уголовным преступлением

Причастные к совершению этого преступления должны понести ответственность, считает политическая сила.

Прорыв границы сторонниками Саакашвили Reuters

Партия "Народный фронт" считает, что вчерашние события на украинско-польской границе — это уголовное преступление.

Об этом говорится в заявлении политической силы, переданном "Главреду".

"Все, независимо от того — бывший президент или бывший премьер-министр, — должны понести уголовную ответственность за прорыв государственной границы. Так требует закон и справедливость, которую мы отстояли на Майдане", — подчеркивают в партии.

"Политическая оценка этих процессов так же однозначна. Когда вся страна в течение последних нескольких лет борется за свою независимость, свободу и свое европейское будущее, кучка популистов и гастролеров — Саакашвили, Тимошенко и другие — слепо и цинично борются за власть в стране", — заявили в "Народном фронте".

"Они не выбирают способы — это ложь, провокации, а теперь они даже не остановились перед совершением преступления", — считают в политической силе.

"Мы требуем от правоохранительных органов немедленного привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному пересечения государственной границы Украины с применением силы, а также разоружения и ареста бандитских формирований, принимавших соучастие в штурме границы и дальнейшем сопровождении негражданина Саакашвили", — говорится в заявлении.

"Мы ценим позицию Национальной полиции Украины и Государственной пограничной службы Украины, которые не допустили кровопролития, к чему так стремились Саакашвили, Тимошенко и компания", — подчеркнули в "Народном фронте".

"Народные депутаты, которые были причастны к совершению этого преступления, должны понести ответственность, и из них должен быть снят депутатский иммунитет", — резюмировали в партии.