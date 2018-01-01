У Яценюка требуют привлечь иностранцев к отбору судей антикоррупционного суда

Максим Бурбак заявил, что "Народный фронт" будет настаивать на продолжении антикоррупционных реформ.
Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета. Он подчеркнул, что фракция предлагает включить представителей международных партнеров в процесс отбора судей нового антикоррупционного суда.
"Подчеркиваю: отбор, а не утверждение. Высшая квалификационная комиссия судей Украины будет иметь полномочия окончательно одобрять кандидатов в судьи. Однако ВККС не сможет игнорировать недоверие, высказанное Общественным советом - когда речь идет о явном вранье или конфликт интересов кандидата", - подчеркнул Бурбак.
Руководитель фракции также отметил, что юрисдикция антикоррупционного суда должна отвечать юрисдикции НАБУ и САП. Фракция также настаивает на изъятии из законопроекта нормы о чрезмерных квалификационных требованиях к кандидатам в антикоррупционные судьи.
"Следует отбросить требование о 5 лет стажа для судей - это не нужно в обществе, которое тотально не доверяет судам. Судебные и апелляционные решения сможет принимать каждый судья, который прошел процедуру отбора. Антикоррупционный суд должен быть не только созданным на бумаге, но и быть дееспособным. Поэтому надо убрать требование о назначении не менее 2/3 от общего количества судей для его работы. Должны обеспечить все остальные законодательные решения, необходимые для полноценного и действенного старта деятельности антикоррупционного суда", - подчеркнул руководитель фракции.