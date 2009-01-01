В НАТО обещают давить на Россию из-за эскалации на Донбассе

Все 28 стран-членов НАТО единогласно выступили в поддержку Украины.

Reuters В НАТО обещают усилить политическое давление на РФ из-за эскалации на Донбассе. Все 28 стран-членов НАТО единогласно выступили в поддержку Украины.

Об этом шла речь на внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО в связи с эскалацией конфликта на Донбассе, сообщается на сайте Миссии Украины при НАТО.

"Союзники подчеркнули, что в НАТО четко понимают, что за последней эскалацией стоит Россия и поддерживаемые ею боевики. Особое беспокойство НАТО выразила в связи с тем, что жертвами обстрелов боевиков становятся не только военные, но и гражданское население в населенных пунктах Авдеевка, Сартана, Широкино и др", — сообщает сайт Миссии.

Также представители НАТО подчеркнули, что при таких действиях России против Украины не может идти речь о возвращении к обычным отношениям с Кремлем и об отмене санкций.

Было решено, что НАТО усилит политическое давление на Россию. Ситуация с безопасностью в Украине будет одним из топ-приоритетов НАТО и первоочередным вопросом во время контактов Альянса с Россией.

По информации вице-премьер по вопросам евроинтеграции и евроатлантического сотрудничества Иванна Климпуш-Цинцадзе, "все страны НАТО выразили единодушную поддержку Украины, территориальной целостности и суверенитета нашего государства. У стран-членов НАТО нет сомнений относительно того, что именно Россия и ее приспешники ответственные за эскалацию ситуации з безопасностью на Донбассе", — написала она на своей странице в Facebok.

По ее словам, союзники подтвердили, что отмена санкций против России невозможна, потому что не выполняются Минские договоренности, которые единственным путем решения конфликта.

"Именно поэтому НАТО продолжит политическое давление на Россию, шатания по этому поводу не будет. В НАТО также отметили видимые результаты реформ в Украине. Члены Альянса считают, что такой обмен информацией с Украиной является чрезвычайно важным", — отметила вице-премьер.

Во время заседания исполняющий обязанности главы Миссии Украины при НАТО Егор Божок проинформировал союзников о развитии ситуации на Донбассе.

Напомним, Трамп и генсек НАТО обсудили ситуацию на Донбассе.