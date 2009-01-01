В нейтральной зоне на админгранице с Крымом ФСБ задержала двух украинских правозащитников

Задержанные поехали на админграницу с Крымом, чтобы провести мониторинг пунктов пропуска с украинской стороны, отметила Печончик.
Об этом сообщила председатель Центра информации о правах человека Татьяна Печончик на своей странице в Facebook.
"ФСБ задержала в нейтральной зоне на пункте пропуска Каланчак правозащитников, представителей Крымской правозащитной группы Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник и Владимира Чекрыгина", — заявила она.
"Они поехали на админграницу с оккупированным Крымом, чтобы провести мониторинг пунктов пропуска с украинской стороны", — отметила Печончик.
Напомним, ранее в Меджлисе заявили, что скоро Россия ослабнет и откажется от затеи с Крымом.