В НФ предлагают изменить законы о трудовой миграции

По словам Максима Бурбака, государственная политика в области внешней трудовой миграции должна состоять из нескольких ключевых компонентов.

Народный фронт

Фракция "Народный фронт" инициирует наработки нового законодательства о трудовой миграции.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время совместного брифинга с участием программного директора МБФ "Каритас Украина" Григория Селещука и директора ОО "Институт актуальных исследований" Михаила Басараба.

По словам Максима Бурбака, государственная политика в области внешней трудовой миграции должна состоять из нескольких ключевых компонентов: "Это уменьшение темпов трудовой миграции украинцев за границу через экономический рост и повышение социальных стандартов. Второе – это поддержка тесной связи с теми гражданами Украины, которые работают за рубежом. И третье, - самое главное, - создание предпосылок для возвращения наших трудовых мигрантов в Украину", - подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт".

Он напомнил, что на прошлой неделе обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с предложением создать единый орган исполнительной власти по вопросам государственной политики в сфере трудовой миграции. Максим Бурбак также отметил, что в парламенте сформировано межфракционное депутатское объединение, которое будет заниматься вопросом трудовой миграции.

"Мы вместе с общественными организациями будем нарабатывать законодательство о трудовой миграции, которое будет отвечать современным вызовам и будет действительно ориентировано на трудовых мигрантов и членов их семей. Ведь действующий закон рамочный и он не работает", - отметил Максим Бурбак.

В свою очередь Директор ОО "Институт актуальных исследований" Михаил Басараб отметил, что по данным социологического опроса КМИС, следующие полгода намерены эмигрировать свыше 900 тысяч человек.

"Надеюсь, что после создания межфракционного объединения, премьер-министр, Кабинет Министров Украины примет решение о формировании единого центра в структуре исполнительной власти для внедрения системной государственной политики по вопросам трудовой миграции", - сказал Михаил Басараб. В то же время программный директор МБФ "Каритас Украина" Григорий Селещук отметил, что крайне важно не терять связи государства и трудовых мигрантов. "Речь идет о том, чтобы этим общественным отношениям предоставить определенного законодательного обрамления и направить этот ресурс и финансовый, и человеческий на пользу нашего государства", - подчеркнул Григорий Селещук.

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