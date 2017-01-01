В НФ призывают прекратить манипуляции вокруг законопроекта о деоккупации Донбасса

Главная задача документа - признать Россию государством-агрессором и привлечь ее к ответственности в международных суда, отметили в политической силе.

Народный фронт

Руководитель фракции Максим Бурбак отметил, что после начала рассмотрения законопроекта в сессионном зале вчера в российских и украинских прокремлевских СМИ начались откровенные манипуляции, которые также поддерживают и некоторые украинские политики.

Прекратить манипуляции вокруг законопроекта о деоккупации, который рассматривает парламент, призвал руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак. Он отметил, что после начала рассмотрения законопроекта в сессионном зале вчера в российских и украинских прокремлевских СМИ начались откровенные манипуляции, которые также поддерживают и некоторые украинские политики.

"Одна из них, что вчера якобы не проголосовали за поправку, которой признаются ЛНР и ДНР террористическими организациями. Хочу немного освежить память этих политиканов. 27 января 2015 года мы уже проголосовали постановление Верховной Рады, где признаются ЛНР/ДНР террористическими организациями", - подчеркнул руководитель фракции. Он подчеркнул, что в законопроекте №7163, который сейчас рассматривается, уже есть норма о статусе этих так называемых "республик".

"Самое важное просто почитать данный законопроект, в котором предусматривается, что ЛНР/ДНР признаются структурными подразделениями оккупационного режима, которые работают в интересах государства-агрессора. Хватит манипулировать и кормить нашу страну различными мусорными фейками", - заявил Бурбак.

Также руководитель фракции "Народный фронт" отметил, что это создает для ЛНР и ДНР и России совсем другие, значительно более серьезные, правовые последствия. Он в очередной раз подчеркнул, что фракция "Народный фронт" будет голосовать за законопроект во втором чтении в редакции комитета, где были учтены поправки от фракций.

"Главная задача документа - признать Россию государством-агрессором и привлечь ее к ответственности в международных судах. За то, что она делает на временно оккупированных территориях", - подчеркнул Бурбак. Он подчеркнул, что некоторые политические силы сознательно затягивают процесс принятия законопроекта, требуя голосовать одни и те же поправки, и выполняют заказ государства-агрессора.

"Во время новогодних праздников, во время звонов на Кремлевских курантах, во время оливье и шуб они получили задание провалить данный документ", - подчеркнул руководитель фракции. Он в очередной раз призвал народных депутатов, несмотря на принадлежность к фракциям и группаам, поддержать законопроект о деоккупации.