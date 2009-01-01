В НФ выступили против "аморального" сотрудничества "Антонова" с Россией

В политсиле возмутились новому возможному сотрудничеству с РФ.

"Антонов" будет обслуживать российские "Русланы" spotters.net.ua

"Народный фронт" возмущен медиа-сообщениями о том, что украинское государственное предприятие "Антонов" может восстановить обслуживание самолетов Ан-124 российской авиакомпании "Волга-Днепр", говорится в заявлении политсилы.

"Это сотрудничество должно было прекратиться ​​еще в 2015 году по решению правительства Яценюка", - отмечает НФ.

В пресс-службе напоминают, что речь идет о транспортных самолетах "Руслан", которые "могут и будут, использоваться для переброски войск и боевой техники России. Другими словами, это самолеты двойного военно-гражданского назначения".

В НФ назвали такое сотрудничество с российскими предприятиями "аморальным" и запрещенным действующим законодательством Украины.

"Обслуживание компании "Волга-Днепр" способствовало бы поддержанию ее монопольного положения на гражданском международном рынке, следовательно - поддержке экономики агрессора. Никакие гипотетические выгоды от этого для ГП "Антонов" несопоставимы с вредом для Украины", - добавили в политсиле.

"Народный фронт" инициировал обращение в Службу безопасности Украины и Кабинет министров о немедленной проверке информации, которая появилась в СМИ. В частности, в НФ предлагают создать специальную комиссию и выяснить, были ли факты нарушения санкций против агрессора, установленных решениями СНБО, а также, имело ли место нарушение установленного законом порядка экспорта услуг двойного назначения.

Напомним, накануне украинское государственное предприятие "Антонов" подтвердило, что действительно планирует выполнить определенные работы для российской авиакомпании "Волга-Днепр".