В НФ заявили о недопустимости антиукраинской политики отдельных сил в Европе

Яценюк поведал, какой сложный процесс исторического примирения прошли Украина и Польша.

Арсений Яценюк на съезде партии "Народный фронт" в Киеве 11 ноября подчеркнул, что отдельный блок резолюции съезда партии "Народный фронт" касается борьбы с терроризмом, кибербезопасности, защиты информационно-культурного пространства Украины, расширение защиты государственного языка и др.

"Нельзя использовать национальные травмы, травмы на сердце каждой нашей нации в своих узкопартийных политических интересах. Недопустимой является антиукраинская политика отдельных радикальных сил в Европе", - отметил лидер партии.

Яценюк подчеркнул, что отдельный блок резолюции съезда партии "Народный фронт" касается борьбы с терроризмом, кибербезопасности, защиты информационно-культурного пространства Украины, расширение защиты государственного языка, продолжение политики декоммунизации, восстановление исторической памяти и утверждения национальной идентичности.

Он напомнил, какой сложный процесс исторического примирения прошли Украина и Польша: "Сколько было положено усилий между нашими народами, сколько было сделано президентами и правительствами". Яценюк обратился к соседям Украины по Европейскому Союзу - Польше, Венгрии, Румынии: "Недопустимой является политика изоляционализма, радикального национализма и недопустимой антиукраинская политика отдельных радикальных сил в Европе".