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В Нидерландах задержали журналиста, который вез обломки сбитого над Донбассом "Боинга"

Сегодня, 15:20

Журналист Микель Спеккерс вез обломки сбитого в небе над Донбассом "Боинга-777" и человеческие останки.

Катастрофа Боинга на Донбассе, фото с места падения
Крушение "Боинга" на Донбассе, иллюстрация. Reuters
В Амстердаме в аэрпорту "Схипхол" задержали голландских журналистов Стефана Бека и Мишеля Спеккерса, прибывших с Донбасса.

Как сообщается на сайте прокуратуры Голландии, журналист Микель Спеккерс вез обломки сбитого в небе над Донбассом "Боинга-777" рейса МН17, пишет УНИАН

В багаже журналиста были несколько сумок с металлическими деталями, а также один объект, который похож на человеческие останки.

Сообщается, что журналист изначально отказался передать фото- и видеоматериалы, снятые им. 

Изъятое сейчас направлено на экспертизу. Проводится расследование. Журналист после общения с полицией был отпущен. 

Сам журналист написал, что добровольно хотел отдать найденное на месте крушения самолета, а в результате у него все изъяли, включая технику. 

Он также опроверг изложенную на сайте прокуратуры Голландии версию происходящего. 

 

 

Как сообщил на своей странице в Facebook Стефан Бек, в аэропорту у них отобрали фрагменты "Боинга", а также отснятые и записанные на Донбассе материалы.

"Все материалы, которые я и Мишель Спеккерс собрали на месте катастрофы MH17 на Донбассе, в том числе интервью с местными жителями, были конфискованы полицией в Нидерландах. Среди них были и изображения людей, которые просили сохранить анонимность", — написал Бек.

"Некорректная аргументация прокуратуры и конфискация материалов (включая изображения) дает все основания для сомнений в прозрачности и достоверности проводимого ею расследования", — убежден журналист.

Местные СМИ пишут, что журналист посещал оккупированный Донецк, чтобы снять документальный фильм о повседневной жизни там, а также поехал на место катастрофы MH17. 

Напомним, правительство Нидерландов рассматривает несколько вариантов привлечения к ответственности виновников катастрофы "Боинга-777".

Как известно, 28 сентября международная группа по расследованию катастрофы МН17 пришла к выводу, что самолет был сбит с территории близ города Первомайск, контролируемой сепаратистами, из ЗРК "Бук", доставленного с территории России и возвращенного туда же.

Как известно, самолет "Боинг-777" был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористами ДНР. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.

 

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