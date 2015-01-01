В Нидерландах задержали журналиста, который вез обломки сбитого над Донбассом "Боинга"

Журналист Микель Спеккерс вез обломки сбитого в небе над Донбассом "Боинга-777" и человеческие останки.

Крушение "Боинга" на Донбассе, иллюстрация. Reuters

"Схипхол"

В Амстердаме в аэрпортузадержали голландских журналистов Стефана Бека и Мишеля Спеккерса, прибывших с Донбасса.

Как сообщается на сайте прокуратуры Голландии, журналист Микель Спеккерс вез обломки сбитого в небе над Донбассом "Боинга-777" рейса МН17, пишет УНИАН

В багаже журналиста были несколько сумок с металлическими деталями, а также один объект, который похож на человеческие останки.

Сообщается, что журналист изначально отказался передать фото- и видеоматериалы, снятые им.

Изъятое сейчас направлено на экспертизу. Проводится расследование. Журналист после общения с полицией был отпущен.

Сам журналист написал, что добровольно хотел отдать найденное на месте крушения самолета, а в результате у него все изъяли, включая технику.

Он также опроверг изложенную на сайте прокуратуры Голландии версию происходящего.

Maar dit is een vreemde situatie. Afspraak was gemaakt voor vrijwillige overdracht. Resultaat van die deal is totale inbeslagname. Triest — Michel Spekkers (@spekkers) 7 січня 2017 р.

Voor wie nog twijfelde. Ik heb het OM wel de beelden aangeboden mbt MH17. OM wil ook alle data die nul betrekking met MH17 heeft — Michel Spekkers (@spekkers) 8 січня 2017 р.

Как сообщил на своей странице в Facebook Стефан Бек, в аэропорту у них отобрали фрагменты "Боинга", а также отснятые и записанные на Донбассе материалы.

"Все материалы, которые я и Мишель Спеккерс собрали на месте катастрофы MH17 на Донбассе, в том числе интервью с местными жителями, были конфискованы полицией в Нидерландах. Среди них были и изображения людей, которые просили сохранить анонимность", — написал Бек.

"Некорректная аргументация прокуратуры и конфискация материалов (включая изображения) дает все основания для сомнений в прозрачности и достоверности проводимого ею расследования", — убежден журналист.

Местные СМИ пишут, что журналист посещал оккупированный Донецк, чтобы снять документальный фильм о повседневной жизни там, а также поехал на место катастрофы MH17.

Напомним, правительство Нидерландов рассматривает несколько вариантов привлечения к ответственности виновников катастрофы "Боинга-777".

Как известно, 28 сентября международная группа по расследованию катастрофы МН17 пришла к выводу, что самолет был сбит с территории близ города Первомайск, контролируемой сепаратистами, из ЗРК "Бук", доставленного с территории России и возвращенного туда же.

Как известно, самолет "Боинг-777" был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористами ДНР. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.