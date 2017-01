В Нидерландах задержали журналиста, который вез обломки сбитого над Донбассом "Боинга"

"Схипхол"

В Амстердаме в аэрпортузадержали голландских журналистов Стефана Бека и Мишеля Спеккерса, прибывших с Донбасса.

Как сообщается на сайте прокуратуры Голландии, журналист Микель Спеккерс вез обломки сбитого в небе над Донбассом "Боинга-777" рейса МН17, пишет УНИАН

В багаже журналиста были несколько сумок с металлическими деталями, а также один объект, который похож на человеческие останки.

Сообщается, что журналист изначально отказался передать фото- и видеоматериалы, снятые им.

Изъятое сейчас направлено на экспертизу. Проводится расследование. Журналист после общения с полицией был отпущен.

Сам журналист написал, что добровольно хотел отдать найденное на месте крушения самолета, а в результате у него все изъяли, включая технику.

Он также опроверг изложенную на сайте прокуратуры Голландии версию происходящего.

Maar dit is een vreemde situatie. Afspraak was gemaakt voor vrijwillige overdracht. Resultaat van die deal is totale inbeslagname. Triest