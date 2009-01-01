В Николаеве задержали главаря ОПГ. "Мультик" контролировал местные партии и чиновников

В результате совместной операции ГПУ с "К" СБУ в Николаеве задержаны 5 членов ОПГ.

Михаил Титов ("Мультик") antikor.com.ua

Во вторник, 29 августа, в Николаеве были задержаны пять членов организованной преступной группировки, которые, в частности, установили контроль над деятельностью политических партий и влияли на принятие решений государственными и местными чиновниками.

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

"В результате совместной операции ГПУ с "К" СБУ в Николаеве задержаны 5 человек, в том числе — лидер организованной преступной организации Титов, известный в криминальной среде как "Мультик".

Эти лица подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 гг. лишала свободы людей, занималась рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества. При этом члены ОПГ установили контроль за деятельностью политических партий и оказывали влияние на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области.

Как я и обещал — на территории Николаевщины о мультике должны вспоминать только дети перед сном", — написал Луценко.

Местные СМИ сообщали, что правоохранители проводят около 90 обысков, в том числе, у местных чиновников, депутатов местных советов, а также у Титова, известного в уголовном мире как "Мультик".

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевском облсовете депутаты устроили драку с участием боксера.

Фото: antikor.com.ua.